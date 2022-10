Diater lanza un simbiótico, compuesto por prebióticos y posbióticos, que potencia el sistema inmunitario y la inmunidad entrenada Comunicae

miércoles, 26 de octubre de 2022, 13:47 h (CET) ABB C1™ ImmunoEssential, un simbiótico que potencia el sistema inmunitario al más alto nivel - Simbiótico compuesto por prebióticos y posbióticos, enriquecido con minerales esenciales, que contribuye al correcto funcionamiento del sistema inmunitario y potencia la inmunidad entrenada.

- Potencia el efecto de las vacunas alergénicas y protege frente a la alergia e infecciones recurrentes.

La compañía biofarmaceútica Diater, especializada en el desarrollo y fabricación de diagnósticos y tratamientos para el paciente alérgico, ha lanzado al mercado el complemento alimenticio ABB C1™ ImmunoEssential, un simbiótico 3 en 1, apto para toda la familia, que combina prebióticos, posbióticos y minerales esenciales que potencian la inmunidad entrenada.

Como explica la Dra. Verónica López, Medical Advisor de Diater, "en el cuerpo humano se distinguen dos tipos de respuestas frente a agentes externos: la inmunidad innata rápida, inespecífica e incontrolada; y la adaptativa lenta, muy específica y controlada. Con una inmunidad entrenada se consigue que la inmunidad innata sea más específica y rápida, siendo más eficaz y controlada, es decir, que gracias a ella el cuerpo no tenga una respuesta desmesurada frente a patógenos o agentes externos (alérgenos, contaminación, etc.)".

El uso de ABB C1™ está recomendado para situaciones en los que el sistema inmunitario necesita un refuerzo, como pueden ser alergias, intolerancias alimentarias, procesos infecciosos e inflamatorios, pudiéndose tomar de forma preventiva para evitar estos procesos, o durante los procesos agudos.

En este sentido, el Dr. Alfredo Resano, alergólogo y profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra, incide en que "este tipo de tratamiento está indicado en aquellos pacientes que padecen infecciones de repetición (respiratorias, intestinales…), tanto niños como adultos, pero también en deportistas de alto rendimiento y en pacientes alérgicos. Dada la ventaja de que no son medicamentos, estos complementos refuerzan el sistema inmunitario de los niños, enriqueciendo además su microbioma, por lo que suponen una ayuda muy importante en épocas invernales, inicio de cursos escolares, guarderías… Además, se ha publicado recientemente un estudio[i] donde se observa una mejora de la inmunidad entrenada en la respuesta frente a vacunaciones antivíricas (vacunación antigripal, COVID) tras 30-35 días de tratamiento".

Al no contener alérgenos, puede tomarse por pacientes alérgicos, siendo recomendado comenzar su ingesta un mes antes de la estación polínica para conseguir un sistema inmunitario reforzado. También es apto para celíacos, intolerantes a la lactosa y veganos.

"Existen productos similares en el mercado" explica la Dra. López, "pero con diferencias en la composición. ABB C1TM, producto avalado científicamente, presenta como ventaja el tipo de betaglucano, que, por su conformación, permite estimular el sistema inmunitario de forma controlada y eficiente; por la levadura de alta calidad y la buena biodisponibilidad de los minerales esenciales permitiendo ese efecto antioxidante y potente para defendernos frente a patógenos y realizar la correcta síntesis de ADN y proteínas".

Los beneficios del ABB C1™ son:

Refuerza el sistema inmunitario y el microbioma

Mejora los síntomas de la enfermedad alérgica

Mejora la producción de anticuerpos, adyuvante de vacunas

Aumenta la protección frente a infecciones

Reduce la inflamación, regulando la tormenta de citoquinas

Protege frente al estrés oxidativo, es antioxidante

Aporta zinc y selenio, nutrientes con alta biodisponibilidad ABB C1™ es compatible con la toma de medicamentos, y no se han descrito efectos secundarios con su uso.

Para adaptarse a todas las necesidades, ABB C1™ está disponible en las presentaciones de sobres y de cápsulas. Puede adquirirse en las farmacias o de forma online a través de su página web ABB C1™ InmunoEssential – Laboratorios Diater (inmunoesencial.com), donde se puede encontrar toda la información del simbiótico y sus beneficios.

Con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes alérgicos, Diater está llevando a cabo diferentes estudios para valorar el efecto de este simbiótico junto con la inmunoterapia, así como en otros campos que cuentan con infecciones recurrentes, como en la población pediátrica.

Referencias:

1 Mateus-Rodríguez et al. 2021 Nutrients 13:4347

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.