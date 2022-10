Be a Top Speaker, el programa para aprender a hablar en público que ha llegado a EE. UU. Comunicae

miércoles, 26 de octubre de 2022, 11:07 h (CET) La empresa española BeValue ha cruzado el charco y abre BeValue International en Miami (EE. UU.), estrenándose con Be a Top Speaker, un programa innovador que entrena las habilidades para hablar en público gracias a la realidad virtual (RV) y la inteligencia artificial (IA). Durante los próximos meses la fundadora de BeValue y Be a Top Speaker, María Gilabert, presentará el programa en distintos eventos de Estados Unidos, España y algunas capitales europeas. Tras nueve años de experiencia en el mercado español y europeo, la compañía ha decidido abrirse camino en Estados Unidos con un programa semi-presencial de tres meses que combina workshops guiados, clases virtuales y entrenamientos personalizados con gafas de realidad virtual e inteligencia artificial.

Be a Top Speaker está diseñado para aprender a hablar en público con alto impacto a través de la práctica, el feedback y el análisis de datos a tiempo real. El programa comienza con un fin de semana en una casa rural, donde quince alumnos y profesionales se encuentran para conocer el proceso y comenzar con los workshops. Tras esto, tres meses de entrenamiento online con un coach de equipo y unas gafas de RV con IA que cada alumno se lleva a casa. Este avanzado software contiene 22 módulos con 22 escenarios reales, desde una reunión de trabajo con cuatro personas hasta una conferencia TED Talk multitudinaria. Cada escenario contiene la teoría para ver en vídeo y descargar su pdf, junto con un reto práctico que realizarán en el entorno virtual 360°. Gracias a la inteligencia artificial, los feedbacks se realizan a tiempo real, analizando tono, ritmo, pausas, miradas y muchos otros factores clave en el discurso en forma de KPIs (indicadores clave), lo que permite avanzar al siguiente nivel y cerrar con éxito el programa en la Gala Top Speaker, un evento presencial en el que se vuelven a reunir coaches y alumnos para celebrar la evolución y obtener la certificación.

Este programa promete ser el más top del panorama internacional gracias a los grandes profesionales de la oratoria que forman el equipo de Be a Top Speaker: Antonio Fabregat, abogado en Garrigues, galardonado con el premio al mejor orador en el campeonato mundial en cuatro ocasiones y dos veces campeón del mundo de debate en castellano e inglés; Carlos Fortuna, ilusionista, empresario, speaker y referente en el mundo de la magia con más de 2500 funciones realizadas; Jesús Galán, presentador, coach y experto en humor, Raúl Jiménez, modelo y actor que podéis encontrar en Netflix, entre entre otras plataformas; y Gilabert, como coordinadora del programa, psicóloga y coach.

BeValue comenzará la presentación internacional del programa el próximo 27 de octubre en Ironhack Barcelona con su fundadora, Gilabert, seguido por Soho House Barcelona el 21 de noviembre, Soho Beach House Miami el 19 y Brickell Miami el 25 de enero, Madrid y Londres en febrero y en el World Happiness Fest de Zaragoza y Miami en marzo.

En estos eventos se compartirán las claves para eliminar miedos y nervios, así como para aprender a hablar en público con alto impacto. Posteriormente, se dará la oportunidad de experimentar con las gafas de RV e IA, que permiten poner en práctica lo aprendido.

Be a Top Speaker se ofrece en abierto para una selección de 15 alumnos en la edición de Barcelona y 15 alumnos para la edición de Miami, así como un programa a medida para empresas que quieran potenciar las habilidades de sus equipos.

Empresa internacional de coaching, psicología, formación en desarrollo de habilidades y actividades de team building. Su directora, María Gilabert, es conferenciante internacional, psicóloga y coach para empresas y profesionales.

El equipo de BeValue está compuesto por más de 80 coaches, psicólogos y formadores de alto rendimiento empresarial y deportivo de EE. UU. y Europa como Hartmut Junghanh, directivo internacional, ex alumno y actual mentor en el MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts); Erika Villaécija, nadadora de élite 4 veces olímpica, Roger Esteller, ex jugador de baloncesto del Barça de la ACB; Robby Bisi, deportista olímpico de vela en Argentina, coach del equipo olímpico de Chile y de EE. UU.; o Jorge Croda, ingeniero, coach y formador en la Asociación de Tigger Buds, considerado el mejor jugador de golf de la historia.

La compañía tiene presencia en España, Estados Unidos, Chile, Perú, Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, Holanda, Bélgica, Noruega, Portugal, etc. Además cuenta con clientes y aliados de referencia mundial como la Academia de Neurociencia y Educación Internacional (A.N.E.I.), International Coaching University (I.C.U.) o Sustainability Worldwide Center 2050.

