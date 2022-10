Fundas de asiento de motocross disponibles en JM-FUNDAS Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Una de las particularidades de la práctica del motocross es que se realiza en terrenos irregulares, por lo cual es una prueba tanto para los vehículos como para los pilotos, quienes deben demostrar sus habilidades para conducir en estas condiciones.

Respecto a las motos que se utilizan para este tipo de actividades, las características que tienen son variadas. Entre ellas, algunas de las que más se destacan son la alta potencia para la competencia y la resistencia ante situaciones de riesgo, como caminos afectados por las condiciones climáticas.

No obstante, las fundas de asiento de motocrosstienen un gran valor en el mercado. Este tipo de productos es el que comercializa JM-FUNDAS, una empresa que se dedica a la fabricación y comercialización de fundas de asiento para motos y quads.

Adquirir fundas de asiento de motocross personalizadas y de calidad La particularidad que tienen las fundas de asiento de motocross es que están fabricadas en tejidos antideslizantes, lo que posibilita un mayor agarre al asiento del vehículo, en especial en casos de condiciones climáticas extremas de lluvia y barro.

En la misma línea, un detalle que caracteriza el trabajo de JM-FUNDAS es la fabricación de fundas de asiento de motocross personalizadas. Esto significa que los clientes pueden construir un propio estilo, mediante el configurador que ofrece la empresa en la web. Este último posibilita la selección de los materiales de las partes superior y lateral, refuerzos de las rodillas, humps antideslizantes y servicios extras, como rebajado de espuma, sobreespumado, tapizado e implementación de chepas.

Los costes de las fundas que se pueden adquirir son variados y dependen de las características que tengan. En general, estos oscilan entre los 45 y los 100 euros.

JM-FUNDAS ofrece una gran variedad de servicios A través de su plataforma comercial, JM-FUNDAS ofrece asientos para motos off road completos de algunos modelos en particular.

La firma se destaca por la fabricación de asientos desde cero. De esta manera, los clientes pueden encargar espumados más duros o más cómodos, al tiempo que pueden escoger un modelo determinado de asiento, según la ergonomía y los colores. Cabe destacar que antes de hacer efectivo el proceso de compra, el equipo de diseño de JM-FUNDAS muestra una previsualización del producto.

Por otra parte, la empresa hace hincapié en las fundas de asiento para motos KTM. Esto se debe a que dicha marca es la más vendida en el ámbito de las unidades off road. En este punto, un valor agregado para quienes tienen estos vehículos es la posibilidad de contar con fundas que hagan juego con la moto, sin tener que renunciar al máximo agarre posible.

Encontrar calidad y buen diseño en asientos de motos off road es posible gracias al trabajo de JM-FUNDAS, una empresa referente en el sector a nivel nacional.



