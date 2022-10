Repara tu Deuda Abogados cancela 92.584€ en Palma de Mallorca (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad Comunicae

miércoles, 26 de octubre de 2022, 09:03 h (CET) Los abogados expertos en la Ley de la Segunda Oportunidad han conseguido superar los 103 millones de deuda cancelada El Juzgado de Primera Instancia nº4 de Palma de Mallorca (Baleares) ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de MJ, quedando exonerado de una deuda de 92.584 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA.

"El exonerado -explican los abogados de Repara tu Deuda- tenía a sus padres viviendo en el extranjero. Como estaban muy mal de salud, les mandaba mucho dinero. En paralelo, algunos negocios que tenía no iban bien. Por ambas razones, iba pidiendo préstamos y tarjetas para poder llegar a final de mes. Todo se iba complicando conforme pasaba el tiempo, hasta que llegó un momento en el que cayó en una situación de sobreendeudamiento de la que no pudo salir. Por este motivo, el concursado acudió a Repara tu Deuda abogados en busca de solución".

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015. Ese mismo año fue creado el despacho de abogados para ofrecer una salida airosa a los innumerables casos de personas que necesitaban cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente. Hasta la fecha, más de 103 millones de euros han sido cancelados gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad.

Uno de los aspectos fundamentales a la hora de elegir es contar con personal especializado que ofrezca garantís de éxito. En este sentido, Repara tu Deuda Abogados ofrece a todas las personas interesadas la posibilidad de acceder a las diferentes sentencias dictadas por los juzgados españoles. Esto lo hace respetando el anonimato de los beneficiarios que así lo quieran. "Nuestros casos -explican los abogados del despacho- se pueden consultar y, además, en muchas ocasiones los propios exonerados se ofrecen a explicar en un video su caso e historia de éxito".

Repara tu Deuda Abogados cuenta con un 100% de éxito en los casos tramitados ante los juzgados españoles. "Estamos ante una legislación -declaran los abogados- que ayuda a personas que se encuentran arruinadas a poder empezar desde cero, lo cual ofrece un mensaje de optimismo y esperanza a aquellos que no encuentran una solución a sus problemas".

