Aprender a hablar inglés con naturalidad y fluidez de una forma efectiva. Método English Tickety Boo

miércoles, 26 de octubre de 2022, 10:20 h (CET)

Aprender y comunicarse a través de un idioma es una práctica principalmente oral que va más allá del aprendizaje de su estructura y conjunto de reglas.

Un idioma es una expresión viva de una cultura determinada, por medio del cual una sociedad expresa e intercambia su manera particular de percibir el mundo, mientras establece su relación con el entorno. Por eso, para aprender a hablar inglés, dar un enfoque principalmente gramatical a las clases es un error, pues desnaturaliza el aprendizaje y lo reduce a una visión sesgada y tediosa de lo que es la esencia del idioma, la expresión y comunicación vivas del mismo. Esta es la propuesta de English Tickety Boo, la academia de un profesor con 25 años de experiencia en la enseñanza de inglés, que propone sus clases como un late night show basado en un viaje educativo subliminal y divertido.

¿Cuál es la clave para aprender a hablar inglés evitando un enfoque gramatical? Gran parte de la población española que ha estudiado inglés durante años sin un enfoque oral, no ha adquirido la capacidad para hablar el idioma con fluidez. Según English Tickety Boo, esto se debe a que la formación que apunta a enseñar el idioma mediante el ejercicio de la traducción, y que presenta el mismo exclusivamente bajo el prisma de sus estructuras gramaticales, no permite a los estudiantes un aprendizaje orgánico y emocional a través de la obligada práctica oral, continua y progresiva, ni la comprensión del idioma como una parte esencial de la cultura y como algo vivo.

El aprendizaje de una aséptica base gramatical, que ha sido establecida por personas letradas que, en un entorno estrictamente académico, dieron nombre a la serie de reglas que forman la estructura del idioma, es el camino opuesto a seguir si se busca dominar el idioma desde la oralidad y naturalidad.

En este sentido, desde English Tickety Boo, se sostiene que “no hace falta conocer en profundidad ninguna norma ni su nomenclatura para aprender un idioma ni para hablarlo con fluidez”, sino que la clave está en “simplemente entender su estructura e idiosincrasia”.

English Tickety Boo y su metodología dinámica Si bien existen múltiples métodos que se han ido desarrollando a lo largo de los años para aprender una lengua extranjera, desde English Tickety Boo se propone una fusión de métodos efectivos a través del Principio de Eclecticismo, el cual postula que todos los métodos de enseñanza de idiomas encierran ideas eficaces sobre el aprendizaje, de manera que escoger selectivamente esos principios y engranarlos en un método actualizado, es la mejor garantía de éxito para el alumno, según ellos afirman.

Teniendo en cuenta que la esencia del idioma está en la oralidad, las clases se proponen como un late night show, en una animada y entretenida sesión de constante comunicación oral en inglés, solo encarando la gramática como un apoyo referencial para comprender las estructuras singulares de la lengua.

De esta manera, English Tickety Boo ofrece clases adaptadas a las particularidades y necesidades de cada alumno, quien emprende un «viaje subliminal educativo». A lo largo de diferentes actividades lúdicas con contenido educativo, los alumnos van integrando fácilmente el idioma en su capacidad de entenderlo y utilizarlo activamente, a través de clases divertidas e interactivas que dejan de lado métodos prehistóricos que representan experiencias de aprendizaje aburridas, desagradables e ineficaces.

En suma, English Tickety Boo brinda una metodología de enseñanza emocionante, en la que sus estudiantes incorporan nuevo vocabulario y expresiones, al tiempo que mejoran su dicción y pronunciación, sin esfuerzo. El acompañamiento pedagógico y lúdico del profesor asegura que cada alumno gana la capacidad de transmitir sus pensamientos y emociones, y comunicarse con fluidez, con la confianza necesaria para mantener conversaciones en un idioma extranjero.



