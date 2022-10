¿Cómo ahorrar de manera efectiva y alcanzar los objetivos?, un plan de ahorro con Alejandro Veguería Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Crear un presupuesto financiero es una de las prácticas más conocidas en todo el mundo para ahorrar dinero y cumplir objetivos personales. No obstante, aun cuando se trata de una actividad común, no todas las personas la realizan o saben cómo ejecutarla para evitar un descontrol de su situación económica.

Por ello, existen los asesores financieros como Alejandro Veguería, que han estudiado el mercado de las finanzas y la economía y saben cómo crear un plan de ahorro altamente eficaz y rentable para cualquier situación.

Elaborar un plan de ahorro eficaz y sostenible Alejandro Veguería menciona que el primer paso para iniciar un plan de ahorro eficaz es conocer el presupuesto mensual propio, incluyendo los gastos generados mes a mes en las necesidades básicas y consumos extra. Este presupuesto puede ser anotado y gestionado en una hoja de cálculo o cualquier programa informático.

Una vez el mismo ha sido creado, lo siguiente es determinar los gastos prioritarios y reducir aquellos no tan importantes que puedan estar generando pérdidas considerables de dinero. A su vez, las personas pueden deducir cuáles son sus objetivos financieros, y con base en ello, pensar en diferentes ideas para aumentar sus ingresos (estudios, inversiones, etc.). Después de tener todo esto claro, es posible crear un plan de ahorro, apartando dinero paso a paso para alcanzar las metas propuestas. Existen diferentes maneras de potenciar dicho plan como, por ejemplo, idear un fondo de reserva para comprar algo específico o crear una cuenta de ahorro donde sea posible depositar de manera constante el dinero extra.

Elementos clave para ahorrar y aumentar ingresos En las asesorías financieras aportadas por Alejandro Veguería, este experto en el mundo de las finanzas, explica que para ahorrar dinero es importante tener en cuenta diferentes factores clave y aplicarlos. Entre ellos, se encuentra el invertir en uno mismo mediante la potenciación de las competencias y habilidades educativas y de negocios. A su vez, las personas pueden comprar activos como inmuebles o acciones que les permitan generar un flujo constante de ingresos extra.

Este asesor financiero también menciona que es importante establecer metas realistas, de acuerdo a las capacidades económicas actuales. Otros factores clave son conservar la disciplina para evitar deudas y gastos innecesarios y mantener una buena organización, la cual será crucial para tener un mayor control del plan de ahorro establecido. Asimismo, Alejandro Veguería comenta que es fundamental automatizar las finanzas para reducir el estrés y ahorrar aun cuando se haya olvidado hacerlo.

Por último, celebrar las pequeñas victorias es un factor clave para alimentar la motivación y el deseo de continuar ahorrando para alcanzar los objetivos planteados.

Alejandro Veguería enseña a las personas cómo mantener sus ingresos y ahorrar para que puedan alcanzar sus metas generales o específicas como comprar un nuevo coche o ir de vacaciones. Actualmente, sus servicios comprenden el asesoramiento y planificación financiera, gestión patrimonial, jubilación, financiación y plan de contingencia.



