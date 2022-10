RentaYA ofrece a sus clientes un servicio para la gestión de alquileres Emprendedores de Hoy

Durante años, alquilar una propiedad ha sido una gran opción para las personas que buscan obtener ingresos extras y dar un uso más rentable, práctico y constante a un espacio determinado o una segunda vivienda.

Por supuesto, la gestión de alquileres no siempre es sencilla, ya que dependiendo del tipo de inquilino este negocio se puede convertir en una pérdida de tiempo y dinero.

RentaYA ofrece a sus clientes la posibilidad de evitar estas pérdidas mediante la contratación de su equipo de profesionales especializados en el sector inmobiliario y la gestión patrimonial.

Pasos de RentaYA para una gestión de alquileres óptima El sistema optimizado de gestión de alquileres de RentaYA ha logrado que esta empresa se posicione como un gran referente del sector inmobiliario en España. Este sistema está conformado por 4 pasos cruciales, siendo el primero el análisis de la propiedad para determinar su estado actual y rentabilidad. A su vez, evalúan la posibilidad de realizar una reforma (costeada por la empresa) para incrementar el valor del patrimonio.

Como segundo paso, ofrecen a sus clientes la gestión completa de su alquiler sin que estos tengan que firmar y leer documentos extensos antes de poder disfrutar de los ingresos generados por su hogar.

El tercer paso y elemento diferenciador de RentaYA es tomar el control del cobro de los inquilinos y realizar el pago mensual a los propietarios. La empresa siempre hará pagos puntuales y completos a sus contratistas, aunque los arrendatarios no cancelen la renta a tiempo.

Por último, esta compañía se asegura de resolver cualquier problema que pueda surgir antes, durante y después del alquiler de la propiedad.

¿Cuáles son las ventajas de alquilar una vivienda? Muchas personas suelen evitar alquilar su propiedad por miedo a los posibles escenarios que pueden presentarse como los impagos, la ocupación de viviendas, el daño de las estructuras y equipos o el tener que alojar a un extraño. Sin embargo, RentaYA explica que su equipo de profesionales está en la capacidad de encontrar inquilinos aptos para ocupar una vivienda y al mismo tiempo encargarse de todas las situaciones que puedan presentarse.

Un okupa inmobiliario es uno de los grandes problemas en la actualidad. Donde personas que no pagan el alquiler de un alojamiento pueden causar numerosas perdidas. Pueden existir muchas razones para que alguien ocupe una propiedad, como los bajos ingresos o la perdida de empleo. Causando problemas tanto al propietario como al resto de inquilinos.

Hay distintas soluciones para la recuperación de dichas propiedades, incluyendo la solicitud de desalojo vía judicial. Gracias a la experiencia en RentaYA, se utiliza un método mucho más preventivo. Realizando una excelente labor de estudio y verificación de todos los datos del perfil de cada inquilino. Una selección adecuada resolverá problemas futuros y se obtendrá al candidato ideal para cada propiedad. Además, los modelos de contratos que se utilizan son siempre para proteger tanto a los propietarios como a los demás inquilinos dentro de la vivienda, obteniendo un mayor control tanto del estado de la vivienda como del cumplimiento de las normas de convivencia del edificio.

De esta manera, los propietarios pueden disfrutar de las ventajas de alquilar sus hogares como por ejemplo obtener dinero extra para pagar las hipotecas de los mismos. A su vez, este dinero puede ser muy útil en caso de emergencias o ser usado para plan de ahorros, fondos de inversiones e incluso para realizar reformas.

Otra ventaja de una gestión de alquileres eficaz es la posibilidad de siempre mantener conservado, limpio y revalorizado un patrimonio. Esto evita el deterioro del mismo y promueve una mayor facilidad al momento de venderlo cuando se abre una oportunidad en el mercado inmobiliario.

Las soluciones de gestión de alquileres de RentaYA permite a los arrendadores disfrutar de un flujo de ingresos pasivos constante y, al mismo tiempo, evitar la rutina centrar su tiempo en lo que realmente les interesa.



