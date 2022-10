La Fabrica Artigianale Since 1998 propone ideas de regalos especiales para Navidad Emprendedores de Hoy

miércoles, 26 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Con la llegada de la Navidad se acercan las reuniones con amigos y familiares, donde entregar regalos y obsequios se hace parte de una tradición para demostrar cariño y aprecio a los seres queridos.

Los productos cosméticos naturales de La Fabrica Artigianale se convierten así en una de las mejores alternativas para los regalos de navidad, ya que se caracterizan por una excelente calidad por su formulación para el cuidado corporal, capilar y facial. La firma dispone de una amplia variedad de productos para que las personas puedan encontrar el regalo navideño perfecto para la venidera celebración.

¿Por qué regalar productos cosméticos naturales en Navidad? Falta poco para la llegada del mes de diciembre, una época del año en la que las personas se emocionan al dar regalos y recibir algún detalle de igual forma. Sin embargo, para entregar el regalo adecuado es preciso observar y conocer los gustos y preferencias de cada uno. Por este motivo, regalar productos cosméticos que beneficien el cuidado facial, corporal o capilar y por ende, el bienestar general, es todo un acierto.

El uso de productos cosméticos naturales se ha llegado a convertir en una moda. Sin embargo, este no es el único motivo por el que apostar por ellos para un regalo de este tipo.

Los cosméticos son un producto funcional para todo tipo de personas. Además, si están fabricados a base de ingredientes 100 % naturales como extractos de plantas, hierbas y aceites esenciales, garantizan los nutrientes necesarios para mantener la salud de la piel y del cabello.

La amplia variedad de productos cosméticos naturales para regalar en Navidad de La Fabrica Artigianale El laboratorio de La Fabrica Artigianale desarrolla y fabrica una amplia gama de productos para cosméticos holísticos preparados con ingredientes naturales que no causan ningún daño al cuerpo.

La mascarilla facial iluminadora ayurvedica Bio es uno de estos productos para el cuidado facial disponible para regalar en Navidad. Su fórmula con azafrán y cúrcuma está elaborada para el cuidado de todo tipo de pieles, por lo que será un acierto para obsequiar en fechas decembrinas.

Además, un regalo que amarán los amantes del yoga es Zafu ECO de Espelta Azafran LFA Since 1998, un cojín para meditación fabricado artesanalmente con loneta 100 % algodón natural y relleno con cáscara de espelta esterilizada de cultivo ecológico.

A través de la tienda online de La Fabrica Artigianale se pueden apreciar las fotos y características de todos los productos, conocer las novedades de la firma y seleccionar el regalo de navidad ideal para dar a cada persona.



