La plataforma Finnovating celebra su primer aniversario tras generar 1.000 colaboraciones de fintech con corporaciones

martes, 25 de octubre de 2022, 16:56 h (CET) Finnovating, la plataforma de matching y colaboración, celebra su primer año por todo lo alto tras convertirse en el primer espacio en conectar miles de corporaciones, fintech e inversores de 121 países. A través de su solución "challenges", ha permitido que corporaciones, inversores y startups lanzaran 1.000 open calls, generando colaboraciones, partnerships e inversiones en capital Finnovating, la primera plataforma global de colaboración Fintech que conecta a más de 60.000 startups y scaleups tecnológicas del mundo con corporaciones e inversores, celebra un año en activo desde que salió al mercado con todas las soluciones de conexión y colaboración.

En este momento de crisis e incertidumbre internacional, precisamente ahora se hace más necesario que nunca una plataforma digital como Finnovating para impulsar la colaboración entre entidades financieras, aseguradoras y cualquier tipo de compañía con startups y scaleups FinTech. La inevitable y continua transformación digital de todos los sectores, hace que la colaboración e integración de soluciones externas sea la única vía para competir en un mundo cada vez más digital, eficiente y tecnológico. Por esto, Finnovating nació con el complejo objetivo de clasificar, ordenar y conectar a todo este nuevo sector de startups y scaleups tecnológicas innovadoras con cualquier compañía que necesitara sus servicios.

La solución única para fomentar colaboraciones y acelerar la innovación

En este primer año, el primer objetivo ha sido conectar al máximo número de compañías, consiguiendo el hito de tener fintech y corporaciones activas de 121 países, a un ritmo de más de 600 nuevas soluciones tecnológicas nuevas al mes. El segundo objetivo ha sido el de facilitar la conexión y la colaboración, el auténtico leitmotiv de la plataforma. Para ello, el espacio de Challenges ha sido un gran éxito, habiendo superado la cifra de los 1.000 open calls con un ratio de éxito del 99%. Según su CEO, Rodrigo García de la Cruz "es apasionante poner la tecnología y los algoritmos al servicio de la colaboración corporativa y ser testigo de cómo cualquier compañía, independientemente de su tamaño como de su sector (bancos, aseguradoras, telcos, energéticas, retailers…) lanzan estas búsquedas y son capaces de encontrar las compañías con la que crearán un futuro más digital. Además, todo en un tiempo récord, algo que antes costaba meses, hoy en semanas e incluso días, genera resultados espectaculares de forma totalmente sencilla, eficiente y escalable".

Apoyándose en herramientas de big data e inteligencia artificial, el equipo de Finnovating está clasificando y conectando a más de 60.000 compañías del ecosistema FinTech, InsurTech, PropTech y el resto de verticales tecnológicas que llegan hasta las nuevas startups del metaverso con una taxonomía única de más de 1.000 variables. De esta manera, la generación de conexiones, co-creaciones y colaboraciones con el mundo corporativo está siendo una realidad. "Formar parte de la plataforma Finnovating significa formar parte del ecosistema global de startups de una manera eficiente y eficaz. Nos permite contactar con otros partners e inversores potenciales de todo el mundo y simultáneamente ellos pueden contactar con nosotros", explica Yannick del Ponte, Country Managing director de la FinTech ID Finance.

Dentro del ecosistema de Finnovating, las grandes entidades financieras y tecnológicas globales forman parte para impulsar su innovación abierta y buscar con compañías fintech con las que acelerar su transformación digital a través de los challenges de colaboración, recibiendo más de 1.500 aplicaciones al mes. "En Mastercard estamos encantados de apoyar firmemente a Finnovating en esta iniciativa con la que conectamos con más socios en el ecosistema FinTech para acelerar sus procesos que les permitan escalar sus soluciones y generar iniciativas innovadoras que mejoren tanto la experiencia del consumidor como la infraestructura de pagos de forma transversal", nos cuenta Alejandro Banegas, director de Desarrollo de Negocio en Mastercard España.

Por otro lado, Pedro Muñoz, Head of Open Innovation en BBVA España, destaca cómo "Finnovating es un actor clave en el ecosistema FinTech, y nuestra colaboración es clave para llegar a las mejores empresas FinTech y generar nuevas oportunidades de negocio para nuestros clientes".

Un espacio único para encontrar los mejores servicios y proveedores del ecosistema

Pero además de los Challenges de colaboración, Finnovating ha creado un marketplace de servicios para que todos los miembros puedan tanto compartir sus productos y servicios, como las necesidades que tienen con el resto de la comunidad. En los últimos 6 meses se han recibido más 30.000 solicitudes de servicios con un ratio superior a los 50 acuerdos diarios. "Desde CMS tenemos el objetivo de apoyar a las fintech e insurtech en todas sus necesidades, así que para ello es clave estar dentro del mayor ecosistema del mundo que es Finnovating", comenta Jaime Bofill, Socio en CMS Albiñana & Suárez de Lezo. Además, según Miguel Prado, partner en Andersen, "gracias a la plataforma Finnovating, estamos consiguiendo cerrar acuerdos con empresas FinTech que necesitan y solicitan nuestros servicios legales y regulatorios".

Este es uno de los motivos por el que miles de fintech acceden diariamente a la plataforma, para encontrar clientes, partners y proveedores. "A través de Finnovating hemos contactado con nuestros proveedores más importantes hoy en día. Y es que la plataforma está diseñada para generar sinergias y contactos productivos en todo el mundo. Contamos con aliados y proveedores en Europa, América del Sur y Norteamérica gracias a estar activos en ella", nos cuenta Jesús Javier Guevara Monjes, CEO y fundador de AURA PAY.

Expansión de lo global a lo local

Además, la compañía siempre ha tenido claro lo importante de ir de lo global a lo local, "aunque Finnovating nace global, nuestra ambición es la de ayudar a los ecosistemas locales, de ahí que el 6 de octubre se lanzara oficinalmente la plataforma en México. Fue un hito importante para nuestro país poder reunir junto con Fintech México a más de 120 CEOs de fintech e insurtech con decenas de corporaciones en inversores físicamente, tras conectarse todos ellos digitalmente a través de la plataforma meses antes", destaca Enrique Recke, Country Manager de México en Finnovating.

García de la Cruz destaca además que, "para mí, la única vía para el éxito en una compañía es la atracción talento, y este año ha sido muy especial. No solo por incorporar al mejor equipo posible, sino por el equipo de inversores y advisors internacionales de primerísimo nivel que nos acompañan y que se completó el pasado mes de septiembre con la incorporación del gran influencer en fintech y experto en open innovation, Matteo Rizzi".

"Estamos de celebración y es un auténtico orgullo haber conseguido tantísimos hitos importantes en este primer año de la plataforma. Nuestro objetivo principal es ayudar al ecosistema a innovar, impulsando las conexiones y colaboraciones. Por este motivo, queremos animar a todas las compañas que no forme parte de Finnovating a unirse y a celebrar juntos todas las ventajas de formar parte de esta comunidad global", cuenta Rodrigo García de la Cruz, CEO en Finnovating.

Sobre Finnovating:

La primera plataforma global que conecta una comunidad de 60.000 compañías para impulsar la conexión y la colaboración entre fintech, insurtech y corporaciones.

