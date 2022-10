El Centro Comercial L’Aljub renueva el certificado BREEAM® de sostenibilidad con nota sobresaliente Comunicae

martes, 25 de octubre de 2022, 16:23 h (CET) L’Aljub, propiedad de la gestora global de inversiones inmobiliarias, DWS, está entre los 9 centros comerciales mejor calificados a nivel medioambiental de España según BREEAM®. El 100% de la energía eléctrica consumida por L’Aljub procede de energías renovables y la huella de CO2 de consumo de energía eléctrica es nula El Centro Comercial L’Aljub, propiedad de la gestora global de inversiones inmobiliarias, DWS, en nombre de uno de sus fondos inmobiliarios, y gestionado por CBRE, ha renovado el certificado BREEAM® tras superar un riguroso proceso de evaluación de su sostenibilidad. Lo ha conseguido con la clasificación "Excelente" en el apartado que evalúa el edificio y "Excepcional" en las políticas y procedimientos que son aplicados en la gestión del inmueble. Este sello certifica la sostenibilidad de los edificios y destaca el uso de las energías renovables, la política de gestión ambiental y la monitorización de los consumos. La certificación forma parte del compromiso de L’Aljub por liderar cambios positivos que le compromete a marcar pequeños grandes pasos hacia un mundo mejor y más sostenible.

En estos momentos el 100% de la energía eléctrica consumida por L’Aljub procede de energías renovables y la huella de CO2 del centro comercial correspondiente al consumo de energía eléctrica es nula. Esto es debido en parte, a la reciente instalación, en la cubierta del edificio, de una planta fotovoltaica de 1.000 paneles solares de 450w, que aportan más de 25% del consumo eléctrico del centro.

Además, más del 99% de la iluminación es led y optimizan los tiempos de encendido mediante lo último en tecnología. L’Aljub también cuenta con ventiladores de gran caudal para dar confort, torres enfriadoras adiabáticas y aire acondicionado eficiente. La suma de todos estos elementos hace que el Centro Comercial L’Aljub cuente con una calificación energética B.

El certificado BREEAM® es un reconocimiento que pone en valor la gestión del edificio y de sus actividades comprometida con el medioambiente. Es una distinción que va mucho más allá de la eficiencia energética y abarca aspectos como el consumo de agua, la gestión de residuos, la emisión de contaminantes, o la salud y bienestar de los usuarios de este edificio con más de 120 locales y 150.000 metros cuadrados construidos.

Las siglas ESG, que responden en inglés, a las palabras Enviromental, Social y Governance, hacen referencia a los factores que convierten a una empresa en sostenible a través de su compromiso social, ambiental y de buena gestión. Casi desde su fundación en 2003, el Centro Comercial L’Aljub está muy implicado en la vida social de su zona de influencia y colabora y patrocina habitualmente actividades culturales y sociales. Un claro ejemplo de ello es el ‘Oasis Market Fest’ una feria - evento que se realizó con la intención de apoyar a los pequeños comerciantes y artesanos, al tiempo que se potenciaba la economía circular y el comercio de cercanía. También cabe mencionar la participación durante varios años en el Foro de Empleo y Talento de la ciudad al igual que la colaboración habitual con diferentes entidades sociales, sin ánimo de lucro como: la Asociación de Esclerosis Múltiple de Elche y Crevillent (AEMEC), la Asociación de Desarrollo, Comercio Alternativo y Microcrédito (ADCAM), la Fundación CRIS Contra el Cáncer o la Fundación Josep Carreras entre otras muchas.

La renovación del certificado BREEAM® es una clara declaración de intenciones, de que el Centro Comercial L’Aljub se está posicionando en esta línea de funcionamiento como empresa socialmente responsable. Sin olvidar, el compromiso de L’Aljub con el proyecto ‘Destino 2030’ un plan de acción con iniciativas de mejora basadas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Finalmente, cabe señalar que el Centro Comercial L’Aljub cuenta con otros reconocimientos, como ser el primer y único centro comercial con la Q de Calidad Turística, marca española de reconocido prestigio otorgada por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), la ISO 9001 y el certificado de Empresa Corresponsable.

Sobre DWS - Real Estate

El negocio de inversión inmobiliaria de DWS lleva más de 50 años invirtiendo en activos inmobiliarios. Como parte de la plataforma de Alternativos, el negocio inmobiliario cuenta con más de 350 empleados casi 25 ciudades alrededor del mundo y 78.000 millones de euros en activos inmobiliarios globales bajo gestión (31 de marzo de 2022). Proporcionando una diversa gama de estrategias y soluciones a través de los espectros de riesgo/rendimiento y geográficos, ofrecen activos inmobiliarios core y de valor añadido, valores inmobiliarios, deuda inmobiliaria y activos inmobiliarios oportunistas. El negocio de inversión inmobiliaria emplea un enfoque de inversión disciplinado y tiene como objetivo ofrecer una atractiva rentabilidad ajustada al riesgo a largo plazo, la preservación del capital y la diversificación a sus inversores, entre los que se encuentran gobiernos, empresas, compañías de seguros, dotaciones, planes de jubilación y clientes privados de todo el mundo.

Acerca de CBRE:

CBRE Group Inc, con sede central en Dallas cotizada en el NYSE e incluida en Fortune 500 y S&P 500, es la compañía de consultoría y servicios inmobiliarios líder a nivel internacional (según los ingresos del ejercicio 2020). Cuenta con más de 100.000 profesionales en más de 100 países. En España está presente desde 1973, donde ofrece servicios inmobiliarios a través de 9 oficinas (Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Alicante, Málaga, Sevilla, Zaragoza y Palma de Mallorca).

Los diversos servicios que CBRE presta a sus clientes se ofrecen desde los siguientes departamentos: A&T Industrial, A&T Oficinas, Property Management, Building Consultancy, Corporate Finance, Cross Border, Debt Advisory, Fondos de Inversión, Global Corporate Services, Hoteles, Inversiones Institucionales, Patrimonios Privados, Residencial, Retail, Suelo y Valoraciones. Más información en www.cbre.com y www.cbre.es. CBRE es socio fundador de ACI, Asociación de Consultoras Inmobiliarias.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Pilar García, directora médico de la Fundación Jérôme Lejeune en España La plataforma Finnovating celebra su primer aniversario tras generar 1.000 colaboraciones de fintech con corporaciones 8 startups revolucionarias taiwanesas se dirigen al Web Summit 2022 El Centro Comercial L’Aljub renueva el certificado BREEAM® de sostenibilidad con nota sobresaliente Cinco planes originales para disfrutar de Bruselas en otoño