La empresa asturiana de carsharing guppy incorpora 50 vehículos eléctricos a su flota Comunicae

martes, 25 de octubre de 2022, 16:07 h (CET) La compañía sumará a su oferta en Asturias 50 Dacia Spring, vehículo urbano 100% eléctrico. Esta ampliación de flota duplicará disponibilidad de vehículos que actualmente perciben los usuarios de guppy. Estas unidades, con una autonomía de hasta 305 kilómetros en entornos urbanos, se integran al resto de la flota a finales de este mes La compañía de alquiler de vehículos eléctricos guppy vuelve a ampliar su flota sumando 50 vehículos del nuevo Dacia Spring. Este modelo,100% eléctrico, se incorpora para mejorar la oferta disponible tanto en variedad de vehículos como en disponibilidad para todos sus usuarios, que en Asturias son más de 15.000.

Con las nuevas incorporaciones, que están previstas para finales de este mes, los usuarios y empresas tendrán a su disposición más de 180 vehículos guppy, que podrán utilizar para sus desplazamientos regionales e interregionales y que aspiran a superar las 200 unidades antes de terminar el año.

Dacia Spring: un nuevo placer de conducción en trayectos urbanos

Estas 50 unidades del Dacia Spring, que se incorporan a la flota de movilidad compartida de guppy, cuentan con un interior de 5 plazas y una autonomía de hasta 305 kilómetros en entornos urbanos. Disponen también de un maletero muy espacioso y de una banqueta trasera abatible, por lo que los usuarios de guppy no se encontrarán con problemas de espacio a la hora de viajar o de moverse por la ciudad.

"El nuevo Dacia Spring es 100% eléctrico y cero emisiones, se distingue del resto de vehículos eléctricos por su estilo SUV y su precio económico desde 13.205€ con MOVES III para cliente particular. Es ligero, fiable y compacto y resulta muy fácil de conducir y de manejar", comenta Daniel Orejas, gerente de Leomotor.

Asimismo, están equipados con: cámara de visión trasera, limitador de velocidad para una mayor seguridad, botón ECO para disfrutar de una conducción más eficiente, freno regenerativo que permite aumentar la autonomía del vehículo y sistema de infoentretenimiento compatible con Apple Car Play y Android Auto.

"En guppy trabajamos continuamente para mejorar nuestro servicio. Somos conscientes de que nuestro crecimiento como empresa pasa por mantener un nivel de servicio al que nuestro usuario está acostumbrado", asegura Pablo Campos-Ansó Fernández, fundador de guppy. "Por eso, debido al incremento de la demanda y a nuestro compromiso con nuestros usuarios, hemos realizado un esfuerzo económico, invirtiendo en una ampliación de flota, garantizando así que nuestros usuarios cuenten con un vehículo disponible cerca en todo momento".

¿Cómo funciona el carsharing de guppy?

Para disfrutar del servicio de movilidad compartida, los usuarios solo necesitan tener móvil. El alta es gratuita y con el simple registro podrán beneficiarse de todas las prestaciones del servicio:

Económico . Solo se paga por lo que se usa. El precio incluye todo, desde el aparcamiento hasta la carga del vehículo. No existe un tiempo mínimo de uso.

. Solo se paga por lo que se usa. El precio incluye todo, desde el aparcamiento hasta la carga del vehículo. No existe un tiempo mínimo de uso. Cómodo . El usuario puede disponer de un guppy localizando el más cercano desde la app de su móvil.

. El usuario puede disponer de un guppy localizando el más cercano desde la app de su móvil. Ecológico. Los vehículos son 100% eléctricos y cero emisiones. Además, ofrece máxima flexibilidad y libertad; es decir, los usuarios pueden utilizar un guppy y luego finalizar su alquiler en cualquier zona o punto guppy, ya que están habilitados para ello. Estos se encuentran distribuidos de manera estratégica por las ciudades más importantes de la región.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Pilar García, directora médico de la Fundación Jérôme Lejeune en España La plataforma Finnovating celebra su primer aniversario tras generar 1.000 colaboraciones de fintech con corporaciones 8 startups revolucionarias taiwanesas se dirigen al Web Summit 2022 El Centro Comercial L’Aljub renueva el certificado BREEAM® de sostenibilidad con nota sobresaliente Cinco planes originales para disfrutar de Bruselas en otoño