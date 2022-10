CATFormació pondera la formación profesional como el camino ideal para incorporarse al mundo laboral Comunicae

martes, 25 de octubre de 2022, 10:39 h (CET) La patronal CATFormació considera que la formación profesional es una de las principales oportunidades para conseguir un puesto de trabajo en el mercado laboral Decidir priorizar el tiempo a formarse, en una materia concreta y específica, para mejorar las competencias profesionales, es una inversión a corto y medio plazo para conseguir un objetivo claro: encontrar trabajo.

La formación para desarrollar las competencias profesionales ayuda a encontrar un trabajo. Sin embargo, no se trata de realizar un único curso formativo sino que es un proceso que estará presente durante todo el camino de la vida laboral de una persona.

Un profesional altamente cualificado es aquél que no sólo adquiere competencias para realizar una actividad laboral en concreto, sino aquél que ha adquirido competencias suficientes para ofrecer una amplia movilidad dentro de la empresa.

En este sentido, la formación continua es clave para la competitividad tanto profesional como empresarial. Es necesario partir de la base de que el actual entorno laboral es muy competitivo y con una evolución constante y, una desconexión ante los nuevos cambios es un paso atrás en la carrera profesional.

Enfrentarse al reto de la adaptación continua no sólo implica la formación en contenidos sino también en modos de trabajar, procesos y diversas herramientas, ya que, con mayor rapidez de la esperada se pueden ir quedando obsoletos y necesitar renovarse.

La Patronal CATFormació explica que la mejor forma de encontrar una formación de calidad es canalizar todos los cursos formativos en una sola ubicación. Cómo es el caso de la aplicación de Qdcursos, que aglutina toda la formación profesional del territorio catalán.

Qdcursos cuenta ya con más de 7.450 inscripciones en los cursos formativos en sólo nueve meses de vida de la aplicación. Son muchos alumnos satisfechos con los resultados obtenidos de la formación realizada.

El equipo de marketing de la patronal CATFormació, ideólogos de este proceso digital, afirman que "muchos de los alumnos que han formado parte de la experiencia formativa de Qdcursos han logrado encontrar trabajo gracias al estudio de una temática específica para mejorar sus capacidades profesionales".

Formarse no sólo permite conocer los nuevos ámbitos de investigación, innovaciones tecnológicas y especialidades del sector, sino que sirve para ampliar contactos personales y extender la red de relaciones con compañeros y profesores, seguramente todos profesionales en activo.

Está claro que la apuesta para la formación profesional es el camino ideal para encontrar un nuevo puesto de trabajo e ir mejorando las competencias profesionales para adaptarse a los nuevos cambios que se producen en el mercado laboral.

