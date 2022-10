La depresión puede contribuir a la pérdida de cabello Comunicae

martes, 25 de octubre de 2022, 12:51 h (CET) Un estado de ánimo bajo puede afectar al crecimiento del cabello y causar su caída. AORA Capilar intensivo es el complemento natural que puede acompañar en el proceso de reparación del daño capilar Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), casi mil millones de personas en el mundo estaban afectadas por un trastorno mental, siendo la depresión un problema de salud pública que ha ido en aumento en los últimos años.

Los efectos de un bajo estado de ánimo afectan a muchos componentes de la salud. Las personas que sufren depresión suelen descuidar su alimentación y, con ello, la ingesta de nutrientes esenciales para la salud, en general, y para el cuidado del cabello, en particular; además del descuido físico, abandonando también las rutinas de cuidado capilar.

De hecho, algunas investigaciones evidencian que puede haber una correlación entre la pérdida de cabello y la depresión, particularmente en mujeres menores de 50 años. Estos estudios demostraron que del 54% de mujeres que reportaron pérdida de cabello, el 29% también experimentó al menos dos síntomas claves de depresión.

La depresión, por tanto, puede afectar al crecimiento del cabello y causar su caída. Las personas que la sufren pueden notar que el cabello se vuelve más seco, apagado y quebradizo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la pérdida de cabello causada por problemas de salud mental puede tratarse.

En cualquier caso, aquellas personas que sufran algún trastorno mental deben consultarlo con el médico que podrá referir al profesional más adecuado que estimará el mejor tratamiento para cada caso. Pero, además, existen algunos complementos alimenticios naturales que pueden acompañar en este proceso para ayudar a reparar el daño capilar.

AORA Health, laboratorio farmacéutico español especializado en la creación de nutracéuticos de alto valor, ha desarrollado AORA Capilar Intensivo, una fórmula que potencia el crecimiento del cabello, su fuerza y color; contribuye a mejorar el volumen mientras ralentiza la pérdida y rotura para mantener un pelo sano y brillante. Además, gracias a sus efectos sinérgicos, se refuerza y mejora la apariencia de las uñas.

AORA Health extrae las moléculas bioactivas de diversas sustancias naturales y las combina en la medida exacta para potenciar estos efectos:

Biotina : es una vitamina B que convierte los carbohidratos, las grasas y las proteínas en energía y que ha demostrado su eficacia, combinada con el Zinc, para disminuir la caída del cabello y aumentar el espesor de las uñas.

: es una vitamina B que convierte los carbohidratos, las grasas y las proteínas en energía y que ha demostrado su eficacia, combinada con el Zinc, para disminuir la caída del cabello y aumentar el espesor de las uñas. Cistina y Metionina : son aminoácidos sulfurados que refuerzan la estructura queratínica del cabello

: son aminoácidos sulfurados que refuerzan la estructura queratínica del cabello Ceramidas : lípidos que fortalecen las células y protegen la fibra capilar de agresiones externas

: lípidos que fortalecen las células y protegen la fibra capilar de agresiones externas Vitaminas B3, B5, B6, C, D y E contribuyen con diversas funciones como el funcionamiento del sistema nervioso, proteger las células del estrés oxidativo, síntesis de otras sustancias y nutrientes, etc.

contribuyen con diversas funciones como el funcionamiento del sistema nervioso, proteger las células del estrés oxidativo, síntesis de otras sustancias y nutrientes, etc. Zinc : contribuye al mantenimiento de las uñas y el cabello, además de combatir infecciones.

: contribuye al mantenimiento de las uñas y el cabello, además de combatir infecciones. Cobre : ayuda a la pigmentación natural del cabello

: ayuda a la pigmentación natural del cabello Extracto de arándano : activa la microcirculación del cuero cabelludo.

: activa la microcirculación del cuero cabelludo. Extracto de pimienta negra : ayuda a la digestión y absorción de nutrientes

: ayuda a la digestión y absorción de nutrientes Polifenoles de manzana: neutralizan los radicales libre que provocan un envejecimiento prematuro del cabello, ayudando a evitar la caída. De este modo, AORA Capilar intensivo es la combinación adecuada de vitaminas, lípidos, minerales, extractos naturales y aminoácidos que pueden frenar la pérdida y rotura del cabello.

Según Gonzalo Peñaranda, CEO de AORA Health: "Los estudios clínicos realizados con AORA Capilar Intensivo registraron una disminución del 26% de pérdida de cabello después del cepillado a los 30 días y una disminución del 55% a los 90 días. Además, el 80% de los voluntarios percibieron un gran efecto antirrotura de su cabello y uñas. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones innovadoras para cada necesidad de bienestar, en este caso, para el bienestar capilar. Lo hacemos gracias a la creación de productos de última generación, en los que podemos garantizar la eficacia de los resultados".

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.