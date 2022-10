Phyto Complete, la nueva propuesta de Herbalife Nutrition para su línea de control de peso Comunicae

martes, 25 de octubre de 2022, 13:06 h (CET) Complemento alimenticio con el ingrediente clave Fiit-NS™ y una combinación de vitaminas y minerales específicamente seleccionados La compañía global especializada en nutrición y estilo de vida saludable, Herbalife Nutrition, ha presentado Phyto Complete, producto formulado con el ingrediente especial Fiit-NS™, vitamina C, cromo y niacina.

Fiit-NS™ es una mezcla de polifenoles extraídos de verduras, frutas y plantas (guaraná, té verde, pomelo, uva y zanahoria negra) que, según diversos estudios, contribuye a la reducción de la grasa abdominal y la circunferencia de la cintura. Además, los mismos estudios reflejan que el consumo de Fiit-NS™ mejora el funcionamiento físico y la vitalidad.1-2

Si bien una nutrición adecuada, mantener un estilo de vida saludable y practicar ejercicio de forma regular son elementos primordiales para mantener el metabolismo en óptimas condiciones, no siempre son suficientes. Los polifenoles son poderosos antioxidantes que refuerzan su buen funcionamiento, mientras que el cromo contribuye a mantener niveles normales de glucosa en sangre.

Este nuevo producto de Herbalife Nutrition, sin gluten y apto para veganos, cumple con las expectativas de un creciente grupo de personas preocupadas por su bienestar físico y que están en la búsqueda constante de ingredientes naturales, vegetales y con trazabilidad reconocida y fiable.

Phyto Complete está ya disponible en España a través de Distribuidores independientes de Herbalife Nutrition.

Ficha técnica Phyto Complete:

Contiene fitonutrientes.

Rico en niacina.

Contiene vitamina C y cromo.

Apto para veganos.

Fiit-ns, un extracto de polifenol de frutas y verduras consumido con frecuencia en la dieta mediterránea, mejora el envejecimiento metabólico de voluntarios obesos: un ensayo aleatorizado, doble ciego, paralelo. Int J Food Sci Nutr, 2015. 66(1): p. 120-5. Romain, C., et al., Dieciséis semanas de suplementación con una cantidad nutricional de una diversidad de polifenoles de extractos de alimentos mejoran la calidad de vida relacionada con la salud de voluntarios obesos y con sobrepeso: un ensayo clínico paralelo, aleatorizado, doble ciego. Nutrientes, 2021. 13(2).

