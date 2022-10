Ventas online con Pukkas, afrontar el último trimestre aprovechando fechas clave como el Black Friday o la Navidad Emprendedores de Hoy

martes, 25 de octubre de 2022, 11:45 h (CET)

Llega la última etapa del año y es importante llevar a cabo una buena planificación digital, a partir de estrategias acordes a días especiales para aumentar las ventas online.

El comercio electrónico ha presentado sus picos históricos más altos durante el 2021, y se ha mantenido durante el 2022, siendo el tráfico de los usuarios de dispositivos móviles los preponderantes. A su vez, España se encuentra en el top 10 de los países líderes en e-commerce.

En este contexto, es importante saber cómo afrontar el último trimestre aprovechando fechas clave como el Black Friday, Cyber Monday o la Navidad, de la mano de expertos de Pukkas, empresa especializada en programación, diseño, comunicación, comercialización y marketing digital.

Diseñar estrategias para aprovechar el Black Friday, el Cyber Monday y la Navidad Si bien se trata de eventos arraigados en la tradición estadounidense, al igual que la Navidad, el Black Friday y el Cyber Monday se han instalado en España como algunas de las fechas más ansiadas por los consumidores digitales, en las que aprovechan las rebajas significativas para realizar sus compras navideñas. A su vez, es un éxito para los negocios digitales, que saben definir sus acciones y tácticas con anticipación, ya que a través de campañas promocionales relevantes, han logrado alcanzar hasta el 10 % de sus ingresos anuales en estos días especiales.

El último viernes de noviembre se realiza el Black Friday, y el lunes siguiente es el Cyber Monday. En estos días, muchas empresas incluso amplían las promociones durante toda una Black Week. Son fechas que requieren una planificación exhaustiva que incluya, no solo descuentos, sino también inversión publicitaria orientada a captar potenciales clientes o fidelizar a los actuales.

Algunos consejos en el e-commerce durante el último trimestre del año A través de estrategias de marketing digital basadas en la planificación y una metodología de trabajo acorde a la empresa, es importante desarrollar acciones de comunicación siguiendo el calendario de fechas especiales, dirigidas al público específico al que se quiere atraer al sitio web. Asimismo, todas las promociones y el contenido en general, toman relevancia cuando se diferencian de la competencia. Se recomienda, en este sentido, incentivar a los usuarios a tomar un rol activo en las campañas, generando expectativa y fomentando la difusión del contenido.

Una buena modalidad para motivar a los usuarios es combinar estrategias lúdicas y de marketing, orientadas a aumentar el tráfico al sitio web, al igual que el alcance y las ventas. La implementación de la gamificación en el área del e-commerce es una alternativa efectiva que, desde la diversión, no solo ayuda a generar conversiones, sino también a fidelizar clientes.

Por su parte, estrategias de marketing digital como el cross selling y el up selling, funcionan muy bien a la hora de sacar mayor rédito de una venta, aprovechando la motivación de los usuarios a realizar compras.

Cuando se terminan los días promocionales, se recomienda desarrollar un análisis y mediciones precisas de las métricas de rendimiento, para evaluar el comportamiento de los usuarios en la tienda online y ver como se recibieron los distintos productos. De esta manera, es posible optimizar el sitio web en función de mejorar la experiencia de navegación, así como también desarrollar campañas digitales efectivas en el futuro.



