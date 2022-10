El millonario mercado del anime. ¿Una oportunidad para las marcas? Emprendedores de Hoy

martes, 25 de octubre de 2022, 10:50 h (CET)

El llamado “fenómeno anime” representa a un mercado con una millonaria proyección de crecimiento para las marcas de diversos sectores. La línea OTAKU de Cerdá ha llegado para ocupar un lugar de esta tendencia en el sector de la moda y los complementos.

El ascenso del anime como fenómeno global ha sido nada menos que sorprendente. El anime tiene su origen en Japón, pero su popularidad se ha extendido por todo el mundo. El estilo animado está apareciendo en todas partes, desde la moda hasta los artículos para el hogar.

Desde el maquillaje hasta los bolsos, el anime se ha convertido en un movimiento estético de masas que las marcas están deseando aprovechar. En 2020, el mercado mundial del anime estaba valorado en más de 24.000 millones de dólares y se espera que supere los 43.000 millones en 2027. Pero, ¿qué ha ocurrido para que esta estética japonesa sea un éxito mundial entre todos los públicos?

Un fenómeno sin fronteras ni límite de edad Los aficionados al anime se multiplican rápidamente, ya que cada vez más jóvenes se sienten atraídos por este género y su estilo estético. El hashtag #AnimeEdit ha generado más de 107.600 millones de visualizaciones en la plataforma de medios sociales TikTok y el contenido de anime está cada vez más presente en todas las redes sociales.

Los gamers y los streamers “Otaku” están dejando su huella en plataformas como Twitch, YouTube e Instagram, dando mayor visibilidad al género. En estos momentos, el anime es un contenido multiplataforma que puede consumirse directa o indirectamente en la vida cotidiana, hasta el punto de que, según las encuestas de febrero de YPulse, el 66 % de los jóvenes estadounidenses dicen que les gusta el anime y un tercio ve anime semanalmente.

Pero el anime y el manga no tienen fronteras, ni edad, ni fecha de caducidad. Los consumidores treintañeros que crecieron con series como «Dragon Ball», «Sailor Moon», «Doraemon» y «Pokémon» siguen encontrando la nostalgia en sus personajes favoritos y han generado una creciente tendencia de consumo, decantándose por productos que incluyan a dichos personajes y que van desde categorías de moda hasta hogar.

El anime como un mercado de creciente oportunidad para las marcas Esta nueva y poderosa tendencia está creando nuevas oportunidades en sectores en los que antes no tenía cabida. Por eso, las marcas están empezando a apostar por este sector, incluidas las de lujo: Loewe y Gucci se han asociado con series de anime como Spirited Away y Doraemon para lanzar al mercado sus líneas “Loewe x Spirited Away” y “Gucci x Doraemon” respectivamente.

Para las marcas especializadas en los productos de licencias, como Artesanía Cerdá, esta creciente popularidad del anime y el manga han significado el desarrollo de una nueva línea de productos inspirados en este estilo.

La línea OTAKU -que recibe su nombre de un término que significa «entusiasta del anime y el manga»- es un ejemplo de la tendencia del anime llevada al sector de la moda y los accesorios para niños y adultos. Esta línea incluye tres colecciones: Shojo, Shonen y Kawaii, cada una con vida y características propias que reúnen la novedad y la nostalgia en cada puntada.

Colección Shojo El shojo es una categoría de manga y anime cuyo público suele ser adolescente femenino. En este tipo de anime, el personaje principal es una chica. Sus emociones son las que impulsan la trama, que puede abarcar desde la ciencia ficción hasta el drama histórico.

Estas mismas características están presentes en la colección Shojo, en el cual inspirados en este género para diseñar la estética de los productos, predominan los personajes femeninos variados en apariencia y personalidad.

Colección Shonen Shonen es una palabra japonesa que significa «chico joven». El término se refiere al manga y al anime dirigidos a un público masculino joven, caracterizados por el uso de muchas escenas cómicas y de acción.

La nueva línea Shonen resalta estas características; los colores y los posicionales de estos productos son mucho más masculinos, ya sea por sus diseños con muchos colores vivos y por el uso de símbolos como el sol u otra simbología «milenaria».

Colección Kawaii Kawaii es un adjetivo japonés que puede traducirse como «bonito» o «tierno». Por lo que tal inspiración está plasmada en la colección Kawaii, con el uso de colores pastel y lindos posicionales, en productos tanto para grandes como para chicos.

Sin dudas, el fenómeno anime ha llegado para quedarse, atrayendo a un público leal y diverso, convirtiéndose en un mercado con mucho potencial que supone una gran oportunidad para las marcas, conquistando sectores, tendencias de consumo y lanzamientos de productos.

Acerca de Cerdá El Grupo Cerdá está especializado en la producción y distribución de productos licenciados de marcas de entretenimiento reconocidas en todo el mundo: Disney, Marvel, LucasFilms, Warner Bros, Nickelodeon, Universal… Los productos de la marca van, desde ropa y calzado, accesorios, complementos… hasta toda una línea completa para las mascotas. Toda una gama de artículos diseñados para el disfrute de toda la familia. La base de la empresa se centra en el talento de su equipo, que a lo largo de los años ha ido consolidándose como una empresa de referencia en un gran número de países de Europa. Como productores de artículos para la familia, Cerdá Group trabaja para hacer todos sus procesos más sostenibles y reducir al máximo el impacto generado en el medio ambiente.



