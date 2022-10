Mar Saura, madrina de la belleza en la Noche Mágica de INDIBA

Mar Saura, una de las presentadoras y actrices más queridas de televisión, ha brindado su apoyo al universo español de la belleza en la Noche Mágica de INDIBA, un evento que supuso el pistoletazo de salida para el Salón Look de Ifema y tuvo lugar el 21 de octubre en la Real Fábrica de Tapices.

La empresaria y directora, considerada un icono de estilo y elegancia, fue la rutilante madrina que, entre ninfas y otros duendes, dio a conocer las últimas novedades de esta multinacional española, pionera y destacada en radiofrecuencia a nivel mundial. Más de 300 profesionales del sector, junto a influencers y celebrities, como la periodista Flora González de Mediaset o Alejandra Domínguez Gila, acudieron a esta cita única, que ha suscitado enorme interés en la industria por cambiar el planteamiento futuro de los tratamientos para la belleza y el bienestar.

La puntera firma de aparatología estética y fisioterapia eligió Madrid para reunir a los grandes referentes de la estética nacional. Todo el who is who de la belleza se dio cita en la sorprendente fiesta de INDIBA, conocida por celebrities, influencers y deportistas de élite, que confían en sus resultados.

Mar Saura, usuaria de INDIBA y experta en belleza, fue la celebritie legitimada por la marca para llevar el peso de toda la presentación. Y, así, surgió como el hada de un bosque encantado para celebrar la magia de la belleza, leitmotiv de una fiesta Black Tye por todo lo alto. Curtida en numerosas galas a lo largo de su carrera, interpretó su papel de rutilante presentadora ante más de 300 profesionales de la estética, que llegaron desde todos los puntos de España para acudir a la Real Fábrica de Tapices, sobrepasando con creces el aforo previsto. La maestra de ceremonias tuvo ocasión de introducir a los nuevos responsables de la compañía, que dieron a conocer los cambios operados en el seno de la organización, así como los planes y los rompedores lanzamientos para el próximo año:

Equipo Ona. Para la eliminación de las células muertas, la limpieza profunda de poros y la nutrición final de la piel, mediante la combinación de electroporación y corrientes eléctricas de baja frecuencia.

Equipo Edna Pro Max. Para la aplicación de radiofrecuencia INDIBA a máxima potencia, mediante una novedosa funcionalidad que permite alcanzar la hipertermia inmediata.

Equipo WishPro. Para la introducción cutánea de principios activos de última generación, mediante magnetoforesis, microcorrientes y emisiones LED en un mismo cabezal.

Electrodos Sculptures Face. Para remodelar, tensar y alisar rostro, contorno de ojos y escote, mediante tres aplicadores ergonómicos de masaje, que conducen la corriente.

Electrodos Sculptures Body. Para el trabajo profundo en zonas corporales con fibrosis o tejido compacto y en áreas con grasa localizada o tejido fibroso. Y para el drenaje, relajación y modelado de la silueta, mediante aplicadores que conducen la corriente y tienen un diseño diferenciado, que asegura la efectividad de cada tipo de masaje.

¡Cada día se realizan más 150.000 tratamientos de INDIBA en todo el mundo!

Sobre INDIBA® Fundada en 1983 por José Calbet de Barcelona, INDIBA es una de las marcas española más destacadas a nivel mundial en el campo de la radiofrecuencia. Está presente en 56 países y cuenta con 12 patentes en distintos equipos con ventajosas aplicaciones en la estética, la fisioterapia y el bienestar. Comercializados a lo largo de los últimos 35 años, poseen más de 500 referencias científicas, que avalan sus efectos únicos para la recuperación y regeneración de células y tejidos. Dos tecnologías exclusivas explican sus resultados:

Por un lado, Proionic® System induce un conjunto de respuestas biológicas con la aplicación de corrientes eléctricas de radiofrecuencia.

Sumado a esto, Cell Boost emite la radiofrecuencia sin generar molestos calentamientos de la piel. Esta función intensifica y mejora los resultados, asegurando la entrega de la energía necesaria incluso en las zonas más sensibles.