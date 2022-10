Ship2B reunirá a 300 líderes económicos y políticos en Barcelona para impulsar la economía de impacto Comunicae

martes, 25 de octubre de 2022, 09:44 h (CET) El Ship2B Impact Forum es el evento de referencia en economía de impacto en España. Este año contará con más de 300 líderes en su formato presencial en Barcelona el 30 de noviembre La IX edición del Ship2B Impact Forum se celebrará el 30 de noviembre en Barcelona.

El evento acogerá a más de 150 empresas de todo el mundo y más de 30 ponentes.

En su edición anterior superó la cifra de 5.000 asistentes virtuales.

LaFundación Ship2B vuelve a organizar, un año más, el evento de referencia en economía de impacto en España: la novena edición del Ship2B Impact Forum. En esta ocasión tendrá lugar el 30 de noviembre en Barcelona. En una época en la que las crisis sociales y medioambientales cobran cada vez más relevancia, la Fundación Ship2B, fundada en 2013 por Maite Fibla, Clara Navarro y Xavier Pont, impulsa con su labor diaria la economía de impacto, un nuevo modelo económico en el que las empresas no solo buscan obtener rentabilidad económica, sino producir un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente.

"La economía de impacto supone sacudir las bases del capitalismo tal como lo conocemos hasta ahora, así como la cultura de las organizaciones y la mentalidad de los líderes", afirma Clara Navarro, cofundadora y directora general de Fundación Ship2B. Y es que la Fundación Ship2B insiste en que la economía de impacto abarca muchos más ámbitos que la vinculación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la presentación de informes ESG (Environmental, Social and Governance): se trata de un cambio de lógica, de situar el impacto al mismo nivel que las finanzas.

Esta novena edición de Ship2B Impact Forum cuyo lema es Leading Systems Change tendrá un formato híbrido: aunque desde la Fundación Ship2B quieren otorgar protagonismo al evento presencial, las ponencias serán retransmitidas en streaming. Contará con el apoyo del Ajuntament de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, están previstas sesiones a puerta cerrada y participarán, entre muchos otros, ponentes como Hunter Lovins (Presidenta de Natural Capitalism Solutions), Ángel Simón (Presidente ejecutivo del grupo Agbar), Laurie J. Spengler (CEO de Courageous Capital Advisors), Carles Navarro (Director general de BASF Española) y Bertrand Badré (Fundador de Blue Like An Orange Capital). Estos profesionales tan destacados inspirarán a la sociedad a través del relato de prácticas disruptivas y agitarán a las empresas para que optimicen el trinomio rentabilidad, riesgo e impacto.

"Debemos pasar de una estrategia de sostenibilidad a una estrategia sostenible y alinear ese impacto con los intereses del negocio", sostenía Robert Metzke, director de sostenibilidad de Philips, en la pasada edición del Ship2B Impact Forum. Y es que la edición anterior congregó a ponentes de elevado nivel como María Peña Mateos (ICEX), Tina Rosenberg (The New York Times), Saskia Bruysten (Yanus Social Business), Juan E. Naya (ISDIN) o Juan Bernal (SpainNAB), entre muchos otros.

Previamente a la celebración del IX Ship2B Impact Forum tendrá lugar la ceremonia de entrega de los Ship2B Impact Awards la noche del 29 de noviembre, con tres categorías de galardones: la nueva categoría Impact Evolution -reconocimiento a la iniciativa de impacto de una gran empresa- y las dos históricas, Impact Champion e Impact Startup, que el año pasado ganaron Lisa Hehenberger, directora del Esade Center for Social Impact, y Ecoalf, respectivamente.

Con todo, el 29 y el 30 de noviembre, Barcelona será el epicentro de la economía de impacto y la Fundación Ship2B será un agente determinante para integrar el impacto y alinearlo en las estrategias globales de las empresas. Todo aquel que se registre a través de la web de Impact Forum (https://www.impact-forum.org/) tendrá acceso virtual y totalmente gratuito tanto a las ponencias como a las mesas redondas.

El IX Ship2B Impact Forum es el evento de referencia en economía de impacto en España. Organizado por la Fundación Ship2B, fundada en 2013 para promover la economía de impacto, presidida por Ainhoa Grandes y dirigida por Clara Navarro, se celebrará el 30 de noviembre en Barcelona. La edición de este año cuenta con el apoyo especial del Ajuntament de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, y con partners como Ship2B Ventures, Edmond de Rothschild Foundations, Miura Partners, Fundación Repsol, ESADE, IESE, Aigües de Barcelona , Ajuntament de L’Hospitalet, CaixaBank, Diputació Barcelona, ENISA , Fundación ONCE, Grant Thornton, Mobile World Capital Barcelona, KPMG, QBE, RocaJunyent, Cofares, Damm, ICEX, Q-Impact, Quadpack, Sandman y Suma Capital.

