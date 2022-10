Estrategias a poner en práctica a la hora de invertir en época de crisis Si eres novato en este sector y deseas conocer las diversas tácticas de inversión necesarias para poder triunfar, este artículo te interesará Redacción

martes, 25 de octubre de 2022, 09:02 h (CET)

Los inversores suelen sufrir momentos difíciles en épocas de recesión y crisis. Sin embargo, aún con estas circunstancias, ganar dinero de las inversiones es posible. Aunque bien es cierto que no existe manera de predecir cuáles serán los activos que fructifiquen con mayor éxito, esto no quita que si aplicamos la lógica e implementamos estrategias con la idea de gestionar los riesgos de invertir, es posible que podamos obtener rendimientos, aunque estos sean a largo plazo.

Si eres novato en este sector y deseas conocer las diversas tácticas de inversión necesarias para poder triunfar incluso en tiempos de crisis, este artículo te interesará.

Estrategias a poner en práctica a la hora de invertir

Como hemos comentado anteriormente, no es posible ser capaz de predecir los mejores puntos de entrada o salida para las inversiones, pero lo cierto es que existen varias tácticas que te ayudarán a disminuir el riesgo de las posibles pérdidas. Como las que veremos a continuación:

Diversificar activos para minimizar los movimientos del mercado. Esta técnica se basa en tener una cartera de inversiones compuesta por varios activos, así, en caso de que el mercado sufra alguna caída, siempre se contará con varias opciones de diversos sectores que puedan salvarse de ello, por lo que te podrás mantener a flote. En caso de que una inversión caiga, contarás con otras que te mantengan.

Por otro lado, es muy conveniente practicar el arte de la paciencia. Bien es sabido que tener paciencia es uno de los mejores consejos que nos pueden dar. Ser paciente y mantener la cabeza fría para poder conservar posiciones y no vender antes del tiempo necesario es una cuestión esencial. En momentos en los que existe alta volatilidad, más que nunca es importante evitar el estar entrando y saliendo de las inversiones. Es importante saber cuándo esperar, ya que esto nos podría llevar a ganancias mayores.

Igualmente, hay que ser constante y realizar aportaciones regulares de forma periódica para posicionarnos adecuadamente en cada momento del ciclo económico.

Por último, no hay que perder de vista que siempre hay acciones refugio que se consideran a prueba de recesión. Es por ello que es aconsejable estar al tanto de la información que nos mantenga actualizados sobre lo que puede llegar a suceder en la economía global y conocer cuáles son las inversiones que mayor seguridad nos aportarán y que resultarán menos dañadas pase lo que pase.

Para que te hagas una idea, te mostramos una pequeña lista con algunas recomendaciones para tiempos de recesión. ¡Acompáñanos!

Apuestas seguras de inversión

Existen compañías anticíclicas, es común que se encuentren industrias que funcionan bien incluso durante épocas difíciles para la economía. A continuación, te presentamos algunas de las que podrían considerarse relativamente resistentes a las recesiones:

Sector servicios. El gas, el agua y la electricidad, que entran entre las necesidades esenciales, estas solo pueden reducirse hasta un límite determinado. Son, por lo tanto, una de las inversiones con mayores garantías.

El gas, el agua y la electricidad, que entran entre las necesidades esenciales, estas solo pueden reducirse hasta un límite determinado. Son, por lo tanto, una de las inversiones con mayores garantías. Sector sanitario. Los servicios de salud suelen conservarse de forma estable en situaciones de crisis, incluso, en ocasiones, es posible que aumenten los beneficios en esta época.

Los servicios de salud suelen conservarse de forma estable en situaciones de crisis, incluso, en ocasiones, es posible que aumenten los beneficios en esta época. Sector de los artículos de primera necesidad. Productos higiénicos, comida y bebida, son elementos anticíclicos que siempre serán demandados.

En cuanto a la volatilidad

El factor volátil puede ser un arma de doble filo en los mercados del trading y las inversiones, esto representa una gran oportunidad para obtener beneficios tanto a corto como a largo plazo.

De esto dependen las operaciones que el trader desee efectuar y las tácticas que este mismo emplee para ello. Por ejemplo, a largo plazo se pueden emplear herramientas como la del apalancamiento, que aunque es un recurso que debe ser utilizado con precaución. Esto permite que se invierta una pequeña suma de dinero para poder operar montos mayores, lo que genera grandes ganancias. Es indiscutible que hay que intentar que la volatilidad del mercado juegue a nuestro favor. Los momentos más complicados suelen traer asociadas importantes oportunidades de compra. Sólo hay que saber esperar para recoger los rendimientos siempre que el momento lo permita.

Asesoramiento ante todo

Sin embargo, no nos podemos olvidar de que cuentes o no con experiencia en el arte de invertir, siempre es necesario solicitar el asesoramiento y la ayuda de expertos profesionales. En el día de hoy, con el apoyo que nos dan las nuevas tecnologías resulta sumamente fácil el que se pueda acceder a las plataformas de brokers totalmente seguras y confiables. Estos intermediarios podrán garantizarte que las inversiones que mejor se adapten a sus circunstancias. Para que vayas tomando nota, descubre los mejores brokers regulados de la actualidad en mejor-broker.com

