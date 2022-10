¿Cómo cuidar el bienestar físico y mental?, por TEQUIAL

Un estado completo de la salud incluye tanto la estabilidad psicológica como la afectiva. Esto significa que la salud mental va más allá del tratamiento de trastornos psicológicos e implica un cuidado recurrente de las emociones que pueden afectar esa estabilidad, como el estrés y la ansiedad.

La compañía TEQUIAL Healthyaging Laboratory ha participado en el XX Congreso de la SEMAL (Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad), donde se ha entrevistado al Dr. José Ignacio Lao, experto en genética clínica y director médico de GGI, que conoce muy bien el producto MOODACTIVIT, el nuevo nootrópico que ha sacado el laboratorio TEQUIAL

¿Por qué confía en este laboratorio?

TEQUIAL es un laboratorio que siempre me ha gustado por el rigor a la hora del diseño de las fórmulas, están muy bien pensadas, no hay elementos que puedan tener ninguna repercusión negativa independientemente del tipo de persona a la que se orienta; porque no solamente tiene en cuenta el criterio de para qué es útil el producto, sino que les sirva y sea seguro a la mayoría de las personas y esto es algo que vale la pena tener en cuenta.

¿Por qué le gusta MOODACTIVIT?

MOODACTIVIT es un producto que está muy bien diseñado y que entra dentro de lo que se cataloga como fórmulas inteligentes porque combina una serie de moléculas que conocemos como nutracéuticos. Todas pueden actuar en sinergia hacia un objetivo específico, en este caso, es el de ayudar a equilibrar a nivel de sistema nervioso lo que es el exceso de excitación, irritabilidad, ayuda a compensar, por ejemplo, el tema de la depresión porque actúa promoviendo las vías inhibidoras, ya que todas las moléculas de la fórmula van por aquí, favorecer la vía del Gaba, la vía Gabaérgica.

¿Cuáles son los mecanismos de acción de sus ingredientes?

Todos van a potenciar lo que es la capacidad de controlar el exceso de excitación dentro del sistema nervioso; especialmente destaca uno de ellos que es una molécula que ya es clásica en temas de antienvejecimiento la L-Carnosina. Esta es un aminoácido que ha sido muy empleado, por ejemplo, en medicina del deporte ayudando a la recuperación muscular y al buen rendimiento de la actividad deportiva porque potencia el metabolismo muscular. Sin embargo, estudios posteriores han demostrado que es capaz de actuar inhibiendo uno de los procesos que más se teme en el envejecimiento, la glicación que al final afecta la estabilidad de nuestras células. Esta puede contribuir a la formación de las arrugas, entre otras cosas. En estos momentos, hay más de 30 ensayos clínicos en EE.UU. dirigidos a distintas aplicaciones, dentro de ellas la depresión, los trastornos de estrés postraumáticos, incluso los trastornos de conducta alimentaria. Por toda la utilidad que puede tener a nivel de sistema nervioso considero que es la L-carnosina, entre el resto de las moléculas, el ingrediente estrella dentro de la fórmula de MOODACTIVIT.

Y ahora que nos preocupamos tanto de la salud mental y el estado de ánimo; ¿en qué casos podría recomendar MOODACTIVIT?

Este producto es ideal en aquellos casos en que se sientan bajos de ánimo, no vamos a decir en casos de depresión, pero ¿por qué no? si hay estudios que lo avalan que puede utilizarse en la depresión como tal. Pero para toda persona que quiera mejorar su humor, mejorar su capacidad de tolerancia, cuando llega a casa y quiere compartir con la familia, en el MOODACTIVIT va a tener una fórmula totalmente natural sin ningún tipo de efecto negativo a nivel de contraindicaciones, que le va a ayudar a conseguir ese objetivo

¿Estaría indicado para TDHA, autismo, piernas inquietas?

¡Correcto! Todo lo que tenga episodios de irritabilidad, de tendencias depresivas, de hiperactividad ayuda a la vía de inhibición, la vía que es clásica en todos los que se dedican a estudiar el sistema nervioso que es la vía Gabaérgica, de hecho el gaba se le conoce como antiepiléptico natural porque tiene ese efecto de modular la actividad eléctrica cerebral y para estas patologías o estos problemas de salud concretos es un candidato importante a tener en cuenta

¿Cómo ayuda en el día a día cuando se tiene mucho estrés, ansiedad, depresión y no se duerme bien? ¿Qué beneficios aporta?

Es una fórmula que puede usarla cualquier persona que quiera mejorar su capacidad de compensar el exceso de estrés como profesionales, estudiantes en época de exámenes o las personas que quiera mejorar su humor.

¿A qué hora es mejor tomarlo?

Según mi experiencia la mejor hora es a media tarde. Así cuando llegas de las actividades, del trabajo o de los estudios puedas pasar un momento agradable con tu familia o estar solo. MOOD ACTIVIT ayudará a sentirse un poco más relajado sin tener que tomar un psicofármaco. Además, si se tienen problemas de sueño tanto para conciliar o mantener el sueño con varios despertares, te ayudaría a ir preparando lo que es el escenario para tener un sueño más reparador, que es lo que todas las personas buscan a la hora de dormir

¿Lo pueden tomar los niños?

Se puede adecuar la dosis a partir de los 5 años siempre partiendo de la mitad de la dosis del adulto y teniendo en cuenta el peso y la altura para adecuarlo a lo que realmente requiere según la normativa

¿Cuándo se empiezan a notar sus beneficios?

Por la experiencia, en un par de semanas e incluso algunos antes ya se empieza a notar los beneficios. Las personas se notan más relajadas y con mucha más capacidad de afrontar el estrés del día a día, que ya es mucho. Tengo pacientes que son empresarios, personas que tienen que lidiar con mucho estrés, personas que tienen que tomar decisiones en tiempo récord y son los que más me han dicho que le ha ayudado mucho a despejar la mente, a quitar esa niebla mental a la hora de tener las ideas más claras.

¿Tiene posibles efectos secundarios, efectos adversos?

Los efectos adversos serian en algunas personas que tengan un condicionamiento a nivel intestinal o gastrointestinal con manifestaciones a nivel digestivo. Por eso, aunque muchos dicen que los aminoácidos se deben tomar fuera de las comidas, si hay problemas digestivos, yo siempre recomiendo tomarlo con algo de alimento.

¿Dónde se puede adquirir?

MOODACTIVIT se puede adquirir en la web de Tequial y en todos los sitios de venta habitual de suplementos.