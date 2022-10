FuelYourBrands y la figura de los microinfluencers Emprendedores de Hoy

martes, 25 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Para que los planes de comercialización digital logren los objetivos de crecimiento que buscan las empresas, es necesario implementar nuevas estrategias de marketing que aprovechen las ventajas y cualidades de la era tecnológica.

En consecuencia, muchas compañías decidieron acercarse a los influencers y convertirlos en embajadores para mejorar el recuerdo de su marca.

FuelYourBrands, una compañía especializada en marketing de microinfluencers, reconoce que no todos los influencers son apropiados para lograr los objetivos y, por este motivo, apuesta por los microinfluencers o creadores de contenido con menos de 100.000 seguidores. Este tipo de creadores suele tener una relación más cercana con su audiencia, por lo cual recomienda a las empresas trabajar junto a ellos en sus planes de marketing digital.

¿Cuáles son las ventajas del marketing de microinfluencers? Una de las ventajas de trabajar con microinfluencers es que buscan articular su contenido con los objetivos de la marca. A diferencia de los influencers de gran envergadura, el grado de influencia de los microinfluencers es asombrósamente elevado porque su comunicación es percibida como más auténtica, contando con la confianza, credibilidad y autoridad de un nicho muy específico. Sin perder su tono y personalidad, consiguen que la marca se acerque a los intereses de su comunidad de seguidores, por lo que se concentran en conocer y difundir los productos de una forma consciente, constante y perdurable a través del tiempo. Esto ayuda a que la audiencia interiorice mejor las cualidades de la marca y se amplíen las posibilidades de concretar ventas y fidelizar clientes a futuro.

Esta estrategia tiende a potencializarse cuando se celebran jornadas de venta por internet como el Black Friday, ya que los comportamientos de compra cambian y todas las personas se encuentran a la expectativa de los productos que se promocionan en la víspera de estas fechas. Los microinfluencers aumentan su tasa de interacción durante este trimestre del año y suelen adquirir nuevos seguidores con el aumento en el uso de las redes sociales.

Marketing de influencers durante los últimos meses del año Con el objetivo de acercar a los creadores de contenido y a los empresarios, FuelYourBrands creó una comunidad de microinfluencers sólida y diversa. Para las empresas, esta conexión es determinante, ya que ayuda a encontrar al creador que mejor se adapte al tono y los objetivos de la marca, haciendo posible que las marcas alcancen sus objetivos de marketing.

Los microinfluencers mejoran el reconocimiento de marca gracias al alcance que obtienen a pesar de tener un número de seguidores no muy elevado. Esto es así porque cuentan con una tasa de interacción mayor que los perfiles macro, lo que es igual a mayor alcance entre sus seguidores. Y no solo eso; también potencian la reputación de la marca, transmitiendo mensajes positivos hacia ella sin perder su tono y personalidad. Mensajes que son percibidos como auténticos al cien por cien. Además, mantienen la relevancia de la marca, haciéndola parte de su día a día y de las conversaciones que se llevan a cabo en las redes sociales. Como consecuencia, aumentan las ventas al poner en boca de todos los beneficios del producto o servicio promocionado.

La plataforma FuelYourBrands automatiza la gestión de campañas de microinfluencers FuelYourBrands, gracias a la tecnología, pone a disposición de sus clientes una plataforma automatizada a través de la cual las marcas pueden crear campañas de microinfluencers segmentados en cuestión de 10 minutos. El uso de la tecnología permite agilizar acciones que suelen resultar tediosas a la hora de gestionar, además de abaratar y optimizar los costes y tiempos necesarios.

Asimismo, la plataforma cuenta con un algoritmo que filtra y define la calidad de los creadores de contenido, y ofrece métricas en tiempo real, lo que permite la total transparencia de los resultados de las campañas.



