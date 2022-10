Grandes promociones y ofertas de parafarmacia en la tienda online Farmasky Emprendedores de Hoy

martes, 25 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Farmasky, la comercializadora online de productos de salud, higiene y bienestar, ha diseñado un programa de descuentos y regalos para iniciar el último trimestre del año.

Con este, premia la fidelidad de sus clientes más antiguos e invita a nuevas personas a adquirir sus productos. Estas ofertas parafarmacia agrupan diferentes artículos relacionados con el cuidado y la belleza, ofreciendo un enorme abanico de posibilidades a todos sus compradores.

Regalos y ofertas para todos los usuarios Farmasky ha dispuesto toda una sección de ofertas en su tienda virtual, la cual contempla descuentos de hasta el 40 % en artículos seleccionados. Además, se pueden encontrar productos como ampolletas de cuidado facial a precios que van desde los 5 €. Otras referencias, como los suplementos vitamínicos de diversas marcas, cuentan con un beneficio del 30 % de descuento en la compra de una segunda unidad, mientras que algunos artículos seleccionados de marcas cosméticas ofrecen hasta 20 € de descuento al adquirir 2 unidades. En todos estos casos, las ofertas no se aplican en packs que ya incluyan otras promociones.

Si bien estos descuentos son muy atractivos para clientes nuevos y habituales, los beneficios que ofrece Farmasky en su programa de ofertas de parafarmacia no se recogen únicamente en la sección correspondiente de la web. Esta compañía también ha realizado el lanzamiento de un apartado de regalos, donde sus usuarios pueden recibir incentivos por adquirir sus productos. Por la compra de algunas de las referencias disponibles en la tienda virtual, Farmasky regala artículos complementarios, como mascarillas para el rostro, sérums rejuvenecedores de diferentes marcas, neceseres, cremas redensificantes, etc. Con estos obsequios, Farmasky celebra la fidelidad de sus clientes y espera ampliar su comunidad de usuarios, ofreciendo beneficios significativos para lo que queda del año.

Promociones y beneficios que catapultan a Farmasky en el mercado farmacéutico Estas ofertas de parafarmacia permiten que Farmasky se siga consolidando como una de las tiendas online de productos de salud y cosmética más destacadas de la península. Sus planes de transformación tecnológica, sumados a su excelente servicio logístico, han hecho que esta compañía gane reputación y ventajas competitivas frente a las farmacias tradicionales o a tiendas virtuales en su mismo nicho de mercado.

Por esta razón, invita a todas las personas interesadas en adquirir sus productos de belleza y parafarmacia por internet a que aprovechen los descuentos, regalos y promociones que ofrecen. Así, pueden terminar el año utilizando o regalando productos de excelente calidad.



