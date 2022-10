Zero Latency Madrid actualiza su tecnología Emprendedores de Hoy

martes, 25 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

El mundo del gaming se caracteriza por su recurrente innovación, que permite mejorar constantemente las características de jugabilidad. Una de las más avanzadas hoy en día es el Free Roam Multijugador, que ofrece un nuevo concepto de juego en realidad virtual, que incluso puede ser efectivo como estrategia de team building empresarial.

España es uno de los países que cuenta con esta experiencia de videojuegos en realidad virtual, gracias a Zero Latency, una empresa pionera y entre las referentes mundiales en salas Free Roam Multijugador, que recientemente ha actualizado su tecnología para brindar mejores gráficos y mayor libertad a sus jugadores.

Una de las mejores experiencias virtuales multijugador: innovaciones importantes Zero Latency Madrid es uno los principales centros en España de esta empresa australiana, la cual ofrece las más avanzadas experiencias de realidad virtual en el mundo, según afirman. Con la nueva actualización, la capital española se ha convertido en uno de los primeros centros de Europa en incorporar la tecnología Gen3, que integra los últimos avances desarrollados por Zero Latency.

El principal cambio que trae esta actualización, es el reemplazo de los visores, que pasan a ser los HTC Vive Pro que destacan por sus pantallas AMOLED de alta resolución (5K). Otro de los cambios significativos es la eliminación de las mochilas, lo que incrementa entre los jugadores la sensación de libertad, todo esto es posible gracias a la novedosa tecnología WIFI6, la cual brinda una conectividad mucho más rápida y eficiente.

Para los que aún no han probado este tipo de experiencias, es el momento y para los que sí que lo habían probado antes, el cambio de tecnología bien merece una visita a Zero Latency Madrid.

Todas estas modificaciones estarán presentes próximamente en diversos centros de Zero Latency en España, y además de Madrid donde ya está operativa, los centros de Barcelona, Bilbao, Zaragoza y Terrassa, se irán actualizando paulatinamente.

Una de las alternativas más efectivas en team building En la actualidad, las herramientas virtuales son cada vez más importantes dentro de diversas áreas del mundo empresarial. Una de ellas es el team building, un concepto que busca mantener y potenciar la cohesión, motivación y trabajo en equipo entre el personal. En ese sentido, las sesiones de Free Roam Multijugador de Zero Latency pueden representar un gran aporte, que ayuda a mejorar el trabajo en equipo y a desarrollar las capacidades tecnológicas, mediante la interacción con los compañeros más familiarizados con este ámbito. Además, esta actividad despierta la creatividad de todo el equipo, una habilidad de gran utilidad en la resolución de problemas y la toma de decisiones en el ámbito laboral.

Sin embargo, el mayor aporte de esta experiencia radica en su capacidad para crear lazos entre los participantes, ya que las ayudas, colaboraciones y objetivos logrados en conjunto durante el juego tienen ese potente efecto. Esto les ayuda a identificar las fortalezas y debilidades del equipo y, sobre todo, a crear un ambiente de confianza y colaboración entre todos sus miembros, lo que deriva en un mucho mejor desempeño y organización colectiva en sus actividades laborales.



