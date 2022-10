Los servicios de alquiler de trasteros de Alquitras en Alcobendas Emprendedores de Hoy

martes, 25 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Una de las costumbres que tienen las personas es la de guardar o acumular diferentes objetos en desuso, con la desventaja de que no todos los pisos incluyen un trastero en sus instalaciones.

Bajo esta problemática, quienes estén interesados en el alquiler de trasteros en Alcobendas pueden comunicarse con Alquitras, una empresa dedicada al alquiler de trasteros, minialmacenes, maleteros y despachos. Este servicio está disponible tanto para particulares como para autónomos y pymes, por lo cual representa una opción fiable dentro del municipio madrileño.

El servicio de alquiler de trasteros en Alcobendas para particulares, autónomos y pymes de Alquitras Con una cuota mensual que va desde los 35,01 € hasta los 174 €, los particulares, autónomos y representantes de pymes pueden elegir el espacio más adecuado para guardar sus objetos. Para realizar el alquiler de trasteros en Alcobendas, los clientes pueden registrarse en el sitio web y seleccionar la mejor opción entre más de 50 trasteros diferentes, o de manera más rápida contactar a su teléfono de empresa, disponible en su web.

Para los particulares que no cuentan con el espacio suficiente en su vivienda, el alquiler de trasteros en Alcobendas representa una solución temporal o permanente a un precio excelente. En consecuencia, las personas puedan almacenar sus maletas, bicicletas, accesorios deportivos, juguetes, recuerdos y adornos fuera de temporada.

Por su parte, el alquiler de trasteros en Alcobendas para autónomos y pymes representa una oportunidad para quienes desean ampliar su negocio y no cuentan con un espacio adicional en su empresa u oficina.

Además, en vista de que Alquitras cuenta con trasteros de diferentes medidas, los clientes pueden guardar aquellos objetos que ocupan demasiado espacio en su local comercial, como la mercancía nueva o fuera de stock.

Trasteros con características necesarias para cuidar los objetos del cliente Una de las claves que garantizan el éxito de la empresa Alquitras es que posee instalaciones modernas dotadas con las medidas de seguridad necesarias para proteger los objetos del cliente. Asimismo, los trasteros que ofrece la compañía están ubicados en espacios de reciente construcción, motivo por el cual la limpieza del lugar está garantizada.

Otro de los beneficios del alquiler de trasteros en Alcobendas a través de Alquitras es que sus instalaciones son de acceso ilimitado durante todo el año, ya que generan un código de apertura único para cada cliente. Como complemento, la empresa implementa un sistema eficiente de videovigilancia y una alarma con conexión permanente a las oficinas de la policía.

Las instalaciones donde se encuentran los trasteros que ofrece Alquitras están ubicados en el centro de Alcobendas, motivo por el cual los clientes pueden acceder al lugar, de forma sencilla.

Además, hay dos centros de la empresa en Alcobendas, en la calle Barcelona, 19 y en la calle Zamora, 2.

Para solicitar más información acerca del servicio de alquiler de trasteros en Alcobendas, las personas pueden comunicarse con un equipo de asesores, vía telefónica o mediante un correo electrónico.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.