Las propiedades de los overgrips, de la mano de SPORT AND TREND Emprendedores de Hoy

martes, 25 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Las raquetas de tenis cuentan con el problema constante de que los mangos se desgastan bastante rápido. En consecuencia, se dificulta su buen agarre y, por ende, el rendimiento del jugador se ve afectado.

Una alternativa a este inconveniente son los overgrips. Se trata de unas envolturas acolchadas que se aplican sobre el grip de una raqueta y sirve para acolchar la empuñadura, garantizando movimientos más firmes y consistentes.

A la hora de adquirir un overgrip de calidad, la tienda SPORT AND TREND es una opción recomendable. El comercio electrónico es especialista en venta y distribución de equipamiento deportivo de las mejores marcas del sector y a precios competitivos, facilitándole a los deportistas la compra de los artículos que necesitan para su entrenamiento y competición.

¿Por qué usar overgrips en las raquetas de tenis? La razón por la que los jugadores de tenis usan overgrips es porque los agarres originales de las raquetas (grip) son muy duros y delgados y por la acción del sudor y la fuerza del agarre de la mano, tienden a desgastarse con facilidad, todo esto considerando lo costoso que es reemplazar una raqueta de tenis.

Debido a esto, el overgrips es una solución económica, desechable y fácil de colocar en la raqueta que aporta múltiples beneficios al deportista. Principalmente, se adapta a la empuñadura de la pala de acuerdo a las dimensiones de la mano de cada jugador. Al mismo tiempo, absorbe el sudor de la mano, evitando que la raqueta se resbale y garantiza mayor durabilidad de los grips, ampliando su tiempo de uso.

Existen dos tipos de agarres, dependiendo las necesidades del jugador. En primer lugar, está el overgrip grueso que ofrece mayor sujeción y potencia, además, son muy efectivos para prevenir lesiones de codo porque evitan que los tendones se tiemplen excesivamente cada vez que se realiza el toque. Por otro lado, están los overgrips más finos que tienen la ventaja de ofrecer mayor maniobrabilidad y permiten mejorar el control de la raqueta para ejercer los movimientos con mayor precisión.

¿Cómo elegir el overgrip adecuado? La selección de overgrip dependerá de las necesidades de cada jugador. Sin embargo, a la hora de comprar este complemento es importante valorar algunos aspectos como la selección de un material que proporcione mayor comodidad, pegajosidad, buen agarre y que sea óptimo para absorber el sudor.

La tienda SPORT AND TREND tiene un surtido catálogo de agarres para grip de importantes marca del sector, entre ellas Black Crown, que ofrece al jugador de pádel y de tenis overgrips de buena calidad que absorbe el sudor y protege la pala de desgastes. Además, tienen tacto suave que garantiza un mayor confort.

El comercio electrónico se caracteriza por ofrecer precios económicos y descuentos especiales en sus productos. Hacen envíos a toda España con plazos de entrega entre 24 a 48 horas, dependiendo la ubicación, y también envían mercancía a distintos países de Europa. De esta manera, se postulan como referente en el sector deportivo.



