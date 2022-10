La experiencia Paella cooking class de Just Royal BCN permite unirse a un grupo abierto o hacerlo como grupo privado, para particulares y empresas Emprendedores de Hoy

martes, 25 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Además de ser una de las principales opciones en los mejores restaurantes, la paella de marisco también tiene un lugar privilegiado en muchos hogares, ya que muchas personas optan por preparar esta receta. Se considera uno de los platos más populares y clásicos de la gastronomía española.

Los interesados en aprender a preparar paella de marisco, también conocida como arroz a la marinera, tienen la posibilidad de hacerlo en Just Royal BCN. Esta empresa ofrece talleres y Paella Cooking Class para empresas y particulares, en los cuales, orientados por un chef calificado, es posible vivir una experiencia gastronómica de alto nivel.

Paella Cooking Class: Talleres para preparar diferentes platillos Los talleres de Just Royal BCN se orientan a empresas interesadas en desarrollar actividades de team building innovadoras, dinámicas y divertidas, así como también a grupos de particulares que deseen hacer de sus celebraciones eventos diferentes.

En el caso de Paella Cooking Class, los participantes serán guiados por un chef profesional quien los orientará en todos los pasos y trucos necesarios para la preparación de este clásico plato español. Además de su asistencia en la cocción de la paella, el especialista ayudará a crear un grupo dinámico, lo cual hará de la actividad un momento agradable para todos los asistentes.

Además de preparar el plato, los participantes tendrán la oportunidad de degustarlo como comida o cena en un salón privado y acondicionado con las mayores comodidades. Dentro del taller se presenta una propuesta de menú para degustación que incluye, además de la paella de mariscos, diferentes opciones de tapas características de diversas ciudades de España, acompañadas también de vinos con denominación de origen, agua mineral, entre otros.

¿Qué talleres pueden elegir los grupos? Uno de los aspectos que distingue a Just Royal BCN es ser una compañía que ofrece servicios gastronómicos integrales. Además de Paella Cooking Class, cuentan con diferentes talleres orientados a grupos privados con aforo de 8 hasta 40 personas.

En ese sentido, dentro de esta compañía es posible encontrar propuestas de talleres de cocina mediterránea, talleres de arroces, así como también taller de cata de cócteles, entre otras alternativas. Asimismo, ofrecen diferentes experiencias dentro de sus eventos como es el caso de los tours por el mercado La Boquería.

Finalmente, esta empresa cuenta conun servicio de catering para toda Cataluña orientado a eventos corporativos o de particulares. En estos casos, los profesionales llevan a cabo propuestas personalizadas del servicio de acuerdo a las necesidades de cada cliente y su evento.



