Encontrar la mejor cuenta bancaria

martes, 25 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

Hoy en día, hay muchos bancos y entidades bancarias, dentro de las cuales también se encuentran una gran variedad de productos financieros. Debido a esto, las personas se plantean las diferentes alternativas que tienen y se preguntan cuál de todas será la mejor opción.

Un experto en la materia es Alfredo Barandiarán, creador del comparador Economía Responsable y conocedor de las cuentas españolas con las que lleva trabajando muchos años. Al preguntarle a Alfredo cuáles son los mejores bancos para abrir una cuenta, dice que no existe ninguna cuenta bancaria perfecta y que lo idóneo será estudiar el mercado en cada momento para saber cuál es la mejor opción.

Además, Alfredo insiste en la idea recordando que las cuentas de los bancos van cambiando las condiciones regularmente y, por lo tanto, una cuenta bancaria muy buena, en un momento determinado, puede ser una cuenta no tan buena poco tiempo más tarde. También dependerá de las circunstancias, pues tampoco se pueden buscar las mejores cuentas nómina si no se cuenta con una.

Una de las maneras más sencillas que hay de poder realizar un pequeño estudio de las cuentas que están a disposición, es ayudar con los comparadores financieros, donde se puede ver la información de las diferentes cuentas bancarias y realizar una pequeña comparativa. De hecho, antes se ha hablado de Economía Responsable, un ejemplo de comparador que nace con la vocación de ayudar a las personas a formarse financieramente y a aportar información de valor a los que buscan productos financieros como préstamos.

Tipos de cuentas bancarias Para poder elegir un banco o una cuenta, se deben conocer primero los tipos de cuentas que existen. La empresa presenta los más importantes:

Cuentas nómina

Este tipo de cuentas es muy recomendable si se dispone de nómina, pensión o ingresos similares de forma mensual. Estos ingresos normalmente permiten acceder a ciertos beneficios bancarios.

Cuentas corrientes

Las cuentas corrientes sirven para poder guardar el dinero en el banco. No es necesario tener una nómina ni ningún tipo de ingreso para abrirla, pero suelen tener menos beneficios que las cuentas nómina.

Cuentas remuneradas

Las cuentas remuneradas ofrecen unos intereses sobre el dinero que tienen las personas guardado en la cuenta. Cuanta más cantidad de ahorros tenga en su poder más le convendrá hacerse con una cuenta remunerada.

Cuentas online

Se va a introducir también este tipo de cuentas en esta descripción. En los últimos tiempos, los bancos están sufriendo un proceso de digitalización y unos cambios bruscos en su modelo de negocio. Esto está haciendo que estén sacando una gran cantidad de cuentas online, que tienen unos beneficios muy favorables, pero la condición de tener que realizar casi todos los trámites desde el ordenador.

Cómo elegir una buena cuenta A continuación, Economía Responsable propone algunos consejos o recomendaciones básicas a la hora de abrir una cuenta bancaria.

Conocer el mercado

Es imprescindible conocer bien el mercado para saber las distintas opciones que hay sobre la mesa. Para eso, la persona se puede ayudar de algunos comparadores, que le facilitarán esta tarea que le podrá parecer un poco ardua.

Conocer las necesidades de uno mismo

Es imprescindible que conozca exactamente lo que busca para poder encontrarlo. Conocer las necesidades y prioridades de uno mismo será importante en este proceso.

Aprovechar el momento

Existen momentos clave en los que los bancos o entidades financieras deciden hacer buenas promociones para atraer clientes o darse a conocer. Son muy buenos momentos para aprovecharlos y mejorar las condiciones bancarias.

El movimiento es bueno

No moverse y tener siempre la misma cuenta bancaria es muy cómodo, pero para mejorar lo normal es que haya que buscar y tomarse la molestia de hacer los trámites necesarios para cambiar de banco. Estos trámites son cada vez más sencillos y será necesario realizarlos si se desea ir mejorando la condiciones en la cuenta.



