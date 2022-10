Venta de coches entre particulares con GP Garantía Entre Particulares Emprendedores de Hoy

lunes, 24 de octubre de 2022, 15:59 h (CET)

A pesar de los problemas económicos que enfrenta España y el resto de Europa, el mercado de compra y venta de coches continúa dando resultados positivos.

Al finalizar el año 2021, el promedio general de coches vendidos mostró un total de 859.477 unidades comercializadas. En este sentido, se evidenció una preferencia por los vehículos de segunda mano.

La venta de coches entre particulares representa una ventaja para ambas partes, sin embargo, existen ciertas medidas legales que permiten proteger los intereses de ambos en la transacción. El primer paso es incluir una garantía como la que ofrece la empresa GP Garantía Entre Particulares, solo de esta manera se evitan malos entendidos.

Venta de coches en España La crisis de los microchips y los conflictos generados a raíz de la guerra en Ucrania provocaron que en los primeros meses de 2022 se comercialicen vehículos antiguos. En su mayoría, son coches de más de 15 años los que se venden, mientras que los coches nuevos se venden con menor frecuencia.

De acuerdo a los datos de Gavam, la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios, en el primer trimestre del año se vendieron unos 167.120 coches de 15 años o más. En comparación, durante ese mismo período de tiempo, se matricularon unos 164.399 coches nuevos.

Ante la escasez de ofertas, las automovilísticas han centrado su negocio en el mercado de particulares. Sin embargo, este sector puede ocasionar diversos problemas para el vendedor y el comprador si no se realiza una investigación apropiada antes de efectuar la compra. Entre los puntos claves a considerar, se encuentran los contratos por falla o propiedad. Sin un documento legal, aumentan las probabilidades de estafa.

¿Qué son las garantías mecánicas? La garantía mecánica para coches de segunda mano es un seguro que aplica principalmente, cuando el vehículo tiene más de tres años de uso o más de 100.000 kilómetros. En este documento, se establece un acuerdo para cubrir algunas averías surgidas después de la compra del auto, eso no incluye desgaste de piezas o accidentes automovilísticos.

Este tipo de garantía es una obligación legal que el vendedor particular debe asumir. Su precio dependerá del kilometraje, el estado del motor y la antigüedad del coche, entre otros factores.

Entre las opciones del mercado, la empresa GP Garantía Entre Particulares ofrece cinco variedades de garantías para coches usados. Estas incorporan en sus especificaciones al puente, sistemas de tracción, diferencial, caja de cambios, entre otros.

El servicio de garantías mecánicas resulta rentable para la venta de coches entre particulares, ya que la demanda de ejemplares usados está en aumento y los vehículos nuevos escasean en el país. Además, estas condiciones de negocio le transmiten mayor confianza al comprador y agilizan el trámite.



