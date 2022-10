O-Shot, el tratamiento de las Clínicas Doctor Life que utiliza plasma rico en plaquetas para reducir los efectos de la disfunción sexual femenina Comunicae

lunes, 24 de octubre de 2022, 16:48 h (CET) En España, el 1 de cada 4 mujeres ha experimentado disfunción sexual en algún momento de su vida. Se trata de un tema que, hoy en día, continúa siendo tabú para una gran parte de la sociedad. La salud sexual constituye una parte relevante en la vida de las mujeres porque influye de forma directa en su bienestar mental, emocional y social Las Clínicas Doctor Life, centro en España acreditado para proporcionar a sus pacientes tratamientos de rejuvenecimiento genital presenta O-Shot, un tipo de procedimiento médico no invasivo que ayuda a mejorar las relaciones íntimas de las mujeres a través del uso de plasma rico en plaquetas o PRP. Este tratamiento favorece un aumento de la sensación de placer, así como una disminución de los problemas derivados de la disfunción íntima, lo que conlleva una mejora de las relaciones sexuales, de la confianza y la autoestima.

Este tratamiento consiste enla toma deuna muestra de sangre del paciente que se centrifuga en condiciones controladas. Posteriormente se separan los componentes de la sangre y se selecciona la que contiene una concentración óptima de plaquetas. Este PRP vuelve a ser inyectado en diferentes zonas de la vagina y el clítoris con el fin de rejuvenecer el tejido genital femenino.

El plasma rico en plaquetas favorece la estimulación del crecimiento de nuevas células generando un aumento del flujo sanguíneo en la zona de la vagina. Esto se traduce en una mayor hidratación y lubricación genital, una reducción del dolor durante las relaciones sexuales y en una mejora del deseo y de la sensibilidad íntima.

Propiedades regenerativas de las plaquetas

Las plaquetas liberan los factores de crecimiento (FC), que son las proteínas responsables de la comunicación intercelular en el proceso de estimulación y de la reparación de lesiones del organismo. Por eso, esta técnica concentra los FC en zonas específicas, estimulando y acelerando ese proceso natural de regeneración.

Este método sin cirugía está recomendado para mujeres que quieran rejuvenecer la zona genital y/o mejorar la calidad de sus relaciones sexuales. También está indicado para aquellas que hayan comenzado la menopausia o se encuentren en un periodo premenopáusico que deseen prevenir o tratar las consecuencias de los cambios hormonales. Además, este tratamiento O-Shot contribuye a mejorar patologías como el liquen escleroso y atrófico o cicatrices de episiotomía dolorosas.

Se trata de un procedimiento médico totalmente natural, no invasivo y certificado, que además, no presenta ningún tipo de reacción adversa.

