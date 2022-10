Cuidar la piel del rostro con los tratamientos hydrafacial que ofrece Spazio Nyxpert Emprendedores de Hoy

lunes, 24 de octubre de 2022, 12:27 h (CET)

Los tratamientos de belleza forman parte de los rituales de bienestar para cuidar de la piel, del cuerpo y, además, para alcanzar un elevado nivel de relajación.

Esta es la meta del equipo profesional de Spazio Nyxpert, que brinda servicios de belleza y spa con metodologías únicas, adaptadas a cada persona, en función de sus características y necesidades.

En este sentido, el tratamiento hydrafacial de Spazio Nyxert es uno de los servicios destacados del centro, destinado a mejorar el aspecto de la piel del rostro, con procedimientos cuidados y productos acordes a las propiedades del cutis.

Tratamiento facial hydroregenere Para pieles grasas, mixtas, secas e, incluso, para pieles sensibles, el tratamiento hydroregenere representa una solución eficaz de hidratación y regeneración, a través de una metodología no invasiva que limpia y oxigena la piel. Con diversas modalidades, según el tipo de piel y el objetivo de sus clientes, Spazio Nyxpert ofrece servicios de hydroregenere en los que se lleva a cabo un procedimiento completo sobre el cutis, en distintas etapas.

El cuidado hydrafacial comienza con una limpieza profunda del cutis, con productos que, además de higienizar, exfolian la superficie del rostro. Luego, se ejecuta el hydroregenere. Este procedimiento consiste en utilizar una tecnología específicamente diseñada para «aspirar» la piel. Es un tratamiento de succión, no invasivo, a través del cual se retira todo el contenido de los poros obstruidos, desde sebo oxidado y células muertas, hasta queratina e impurezas.

Cuidado del rostro con un tratamiento hydrafacial en Spazio Nyxpert El tratamiento hydrafacial, además de limpiar, provee oxigenación a los tejidos, por medio de un trabajo de estimulación realizado con el hydroregenere. En este, se introducen los productos adecuados a las necesidades de cada tipo de piel.

A diferencia de la limpieza manual, esta modalidad de cuidado facial ofrece un cuidado más delicado sobre cualquier piel, brindando resultados efectivos y sin efecto inflamatorio. Al finalizar, el cutis queda calmado y rejuvenecido, con sensación refrescante y aspecto luminoso.

En Spazio Nyxpert realizan tratamientos faciales de belleza con tecnología avanzada, brindando distintas alternativas de tratamiento hydrafacial. Es así que ofrecen sesiones de entre 60 y 90 minutos, en sus distintos servicios hydroregenere, como oxigen therapy, dermalift, detox therapy o con vitamina C y Ha Hydro.

En función de cada cliente y sus preferencias, así como también de los requerimientos del cutis, los profesionales de Spazio Nyxpert desarrollan un tratamiento personalizado, de cuidado y relajación, para brindar salud y bienestar integral.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.