Nueve chefs con estrella Michelin brillaron más que nunca por una buena causa en STK Ibiza

lunes, 24 de octubre de 2022, 12:07 h (CET)

Óscar Molina, Paco Roncero, Carles Abellán, Henrique Sá Pessoa, Óscar García, Víctor Martín, Luis Veira, Álvaro Garrido e Íñigo Rodríguez, en representación de Mario Sandoval, se unen para recaudar fondos para la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Ibiza y Formentera (ASPANOB).

Nueve chefs unieron su talento en los fogones del restaurante STK Ibiza para crear una experiencia gastronómica de alto nivel. Esta iniciativa, impulsada por el club de Fomento del Turismo, Eating in Ibiza, financiado por el Consell d’Eivissa e Ibiza Travel y el Ayuntamiento de Ibiza como colaborador y el chef Óscar Molina como anfitrión, ha tenido como objetivo la recaudación de fondos para la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Ibiza y Formentera (ASPANOB), ya que hay muchos niños con cáncer en Ibiza y Formentera que deben trasladarse hasta el hospital Universitario Son Espases para poder recibir tratamiento. Por ello, todo lo recaudado en este evento, irá destinado a las familias de niños con cáncer de Ibiza.

Entre fogones, Óscar Molina, Paco Roncero, Mario Sandoval, Íñigo Rodríguez, Henrique Sá Pessoa, Óscar García, Víctor Martín, Luis Veira, Álvaro Garrido y Carles Abellán son quienes han hecho posible este evento en que, además de un menú gastronómico de alta gama, los asistentes pudieron disfrutar de un cóctel, espectáculos y muchas más sorpresas.

“Estamos encantados de que se haga este evento, ya que después de la pandemia, acontecimientos de esta magnitud ayudan mucho a la Asociación”, afirmó Jaume Coll, el presidente de ASPANOB. La asociación que impulsa este proyecto cumple ya 35 años, en los cuales ha ayudado a un total de 210 niños de hasta 10 años.

Nuria Moreno, una de las impulsoras de este evento, emocionó a todo el público con un discurso hecho desde el corazón, explicando la importancia de ayudar a las familias de los niños y niñas con cáncer de Ibiza y Formentera y describiendo su propia experiencia con la lucha contra el cáncer. “Espero que sea el primero de muchos. Solo puedo dar las gracias a todos los que han querido colaborar con esta idea”. Además, quiso reconocer la gran labor que hace ASPANOB.

Así pues, la organización quiso agradecer a todos y cada uno de los patrocinadores: STK Ibiza, por acoger el evento y hacerse cargo de todos y cada uno de los shows de los que pudieron disfrutar los invitados, entre ellos la actuación de la reconocida Rebeka Brown, a Moët Chandon, Calimax, Ies Sa Serra, All Solutions Ibiza, Iberia Express, Real Caviar, Monte Nevado, Frutas La Palentina, Daniel Sorlut Ostras, Louis Roederer Champagne, Louis Latour, Yalma y Triticum For Bread Lovers por haber apoyado la causa.

Una experiencia nunca antes vivida en Ibiza, que ha combinado solidaridad con alta gastronomía. Los comensales pudieron conocer y conversar de primera mano con las estrellas del evento, quienes además fueron los responsables de servir sus propios platos a las mesas, mientras los asistentes degustaron las magníficas creaciones de los chefs, a la vez que disfrutaban de las actuaciones y de la música. Una vez terminada la experiencia gastronómica, tanto comensales como los propios chefs siguieron disfrutando de una magnífica velada en el restaurante STK Ibiza.

El menú Aperitivos El cóctel contó con dos estaciones: una de jamón ibérico de Monte Nevado y otra de ostras de Daniel Sorlut y siguió con un filipino de foie de Paco Roncero, tartar de atún de Paco Roncero, torrezno ibérico de Víctor Martín, júrela marinada en salsa KO y queso cremoso gallego de Luis Veira, sorbete de tomates macerados en vino de Luis Veira, mejillón con tomate picante y curry de Álvaro Garrido, tartar de calamar con crema de erizo y huevas de trucha de Álvaro Garrido, tomate encurtido con real caviar de Óscar Molina y crema periquito con aire de hierbas ibicencas de Óscar Molina.

Menú El menú constó de escabeche de codorniz con hinojo asado de Óscar Molina, atún, col y nori de Henrique Sá Pessoa, raya con mantequilla negra, alcaparras y cítricos de Carles Abellán, escabeche de fresas de Mario Sandoval y, de postre, petit four de Óscar Molina, galletitas de cítricos y almendra, merengue de café, macaron de lima, bombón de monte y fresa choco blanco.

ASPANOB ASPANOB cumple este año su 35 aniversario, en el que ha podido ayudar a 210 familias. Todas las actividades de la asociación van destinadas a ayudar y dar soporte al niño con cáncer y a su familia, a favorecer una mejor aceptación y ayudar a afrontar la enfermedad por parte de la familia, siendo la función básica la detección de problemas y necesidades.

Los servicios que ofrece la asociación van desde la obtención de ayudas económicas y atención social, obtención de pisos de acogida, soporte escolar a domicilio, ayuda psicológica y musicoterapia, entre otras, todas ellas para mejorar la vida del niño y de sus familias.

