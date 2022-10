Grupo Topgel quiere revolucionar el sector de la distribución creando el concepto de la distribución inteligente Emprendedores de Hoy

Desde hace años, el sector de la distribución no se ha sometido a grandes cambios ni variables que le hayan hecho evolucionar. Pero algunos competidores nacionales e internacionales han llegado y amenazan con hacer tambalear el sector.

Grupo Topgel ha sabido observar y apreciar este cambio y lo considera una gran oportunidad para hacer evolucionar el canal de la distribución, algo ya experimentado en el resto de los eslabones de la cadena de valor.

Grupo Topgel, uno de los principales referentes a nivel nacional en el sector de la distribución, ha iniciado una reorientación estratégica con la que promete convertirse en un referente y posicionarse como -SMART FOOD COMPANY-, una empresa inteligente de comida.

Pero ¿es necesaria esta ‘evolución’? Pandemias, subida de la luz, digitalización de la hostelería. Todos estos sucesos muestran que sí, por ello la marca trabajará estratégicamente en todos estos objetivos: afianzarse como un referente en la distribución; adaptarse a los cambios que están sucediendo en marcas de alimentación, HORECA y en el propio consumidor final; y por último, brindar acciones ‘smart’ en el mundo de la distribución.

La solución solo puede pasar por la ‘distribución inteligente’ La compañía considera que no se trata de evolucionar sin propósito, ha desarrollado un concepto, la ‘distribución inteligente’, que tratará de aportar soluciones a los clientes.

La revolución llegará desde la innovación en los productos hasta más allá de la entrega; tratará de aportar soluciones y no productos, así como servicios globales e integrales al hostelero; y, por último, generará acciones Smart para posicionarse como un referente en la distribución.

Líneas de producto Con el objetivo de convertir sus productos en Smart,Grupo Topgelha rediseñado y simplificado su gama en dos líneas de producto: ‘solution’ y ‘premium’, que tratarán de aportar todavía más valor a la cadena de valor.

La primera academia de distribución Además, el grupo aportará soluciones Smart a su cliente y para ello pondrá en marcha una nueva plataforma de formación abierta y también con zona de cliente privada, ‘Topgel Academy’. Además, llevará a cabo diferentes acciones englobadas en este concepto ‘smart’ y un plan de comunicación que se ajuste a sus necesidades.

A Smart Food Company: Grupo Topgel Grupo Topgel es una marca referente en la distribución nacional, con sede en Madrid y múltiples delegaciones que le permiten llegar a cualquier punto del territorio. Como especialista en productos congelados y refrigerados, garantiza la correcta conservación y entrega de todo tipo de productos seleccionados con el máximo rigor y calidad: carnes, productos del mar, precocinados, preparados, verduras, fruta, repostería, panadería, productos secos y productos de 4ª y 5ª gama.

Líder en productos congelados por cobertura, con más de 20.000 clientes, 180 proveedores, 23 almacenes y más de 1000 referencias.



