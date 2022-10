Cómo comer ostras, según el Restaurante El Palacio de la Bellota Comunicae

lunes, 24 de octubre de 2022, 13:25 h (CET) Las ostras son un molusco altamente apreciado en la gastronomía mundial y su consumo puede hacerse en crudo y vivas, o bien cocinadas, acompañadas por salsas, o simplemente al vapor Pequeños bocados de mar directos al paladar, eso son las ostras. Un molusco que se consume desde tiempos de los romanos. Pero, saber cómo comer ostras puede ayudar a disfrutar mejor de su sabor, además de evitar un buen susto por culpa de una intoxicación alimentaria. Desde el Restaurante El Palacio de la Bellota explican a continuación alguno trucos y consejos para disfrutar de esta delicatessen.

Los meses más fríos son los mejores

El frío le va muy bien a la ostra, con lo que se recomienda consumirla en los meses que más frío hace, de septiembre a abril (meses con la "r")

Abrirlas y olerlas

Se puede ayudar de un abreostras, utensilio específico para tal fin. Deben estar bien cerradas cuando se compran, o deben cerrarse por sí solas (indicador de que están vivas).

Cuando se abren, tienen que estar llenas de agua y oler a mar, pero de forma sutil.

Cómo comer las ostras

Las ostras se comen en una forma muy sencilla y directa: abrirlas y aspirarlas junto con su propia agua con sabor a mar.

Otra forma gastronómica tradicional es hacerlo vivas, crudas y frescas, acompañadas con un poco de pimienta blanca, limón, vinagre y chalota, mantequilla y pan de centeno.

Además, también se pueden cocinar, pueden servirse al vapor, hechas al horno, asadas, en salsas, etc. hay un sin fin de recetas. Lo único que se debe tener en cuenta en cada una de ellas es que la ostra sea fresca y controlar muy bien su tiempo de cocción, para evitar estropearla. Se recomiendan cinco minutos para unas ostras medio hechas y no más de diez minutos si se quieren bien cocidas.

En el Restaurante El Palacio de la Bellota ofrecen en su carta ostras de primera calidad, frescas y en perfecto estado. Si aún no se ha disfrutado de este molusco, puede estrenarse en este restaurante valenciano, ubicado en pleno corazón de la capital de la Comunitat Valenciana. Son especialistas en productos frescos de primera calidad y en especial, de productos del mar.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.