No Problem Cooking ayuda al comedor escolar a gestionar todo el proceso de elaboración alimentaria Emprendedores de Hoy

lunes, 24 de octubre de 2022, 11:30 h (CET)

El comedor escolar tiene una función nutricional y educativa importante, ya que contribuye a adquirir hábitos alimentarios saludables en niños y adolescentes.

Sin embargo, existe evidencia de que en algunos centros de alimentación escolar la oferta dietética no siempre es consistente con las guías alimentarias para este colectivo, así lo destaca la Asociación Española de Pediatría.

En estos casos, se hace necesario la incorporación de un sistema que ofrezca recomendaciones nutricionales para las comidas escolares y que mejore las dinámicas del servicio. Gracias a la tecnología, existen softwares de gestión, como No Problem Cooking, que ayudan a los centros escolares a gestionar todo el proceso de elaboración alimentaria para lograr menús personalizados de forma unificada.

Gestionar comedores escolares a través de un software en la nube La empresa de desarrollo tecnológico Orca Business Software, en su objetivo de mejorar la gestión de comedores escolares, ha creado No Problem Cooking, un programa de alimentación diseñado tanto para centros escolares que gestionan sus propios comedores como para las empresas que dan servicios de alimentación en colegios o institutos educativos.

El programa surge como una de las pocas soluciones informáticas para la restauración colectiva que es capaz de diseñar platos saludables, ofreciendo máxima seguridad alimentaria para el control de alérgenos, así como también aporta un mejor equilibrio entre los micro y los macronutrientes de todos los platos y menús. Por otra parte, facilita la modificación de recetas, escandallos de platos y elaboraciones, permitiendo una planificación de los platos y menús de la semana o del mes de manera más organizada.

El proceso de gestión alimentaria se efectúa de manera centralizada y automatizada a través de un software en la nube a la cual puede accederse desde cualquier sistema operativo iOS, Android, Windows, Linux de forma ágil y rápida desde cualquier lugar. De esta manera, el sistema reduce el margen de error frente a incidencias para que el control sea absoluto y se consiga un mejor gestión en el comedor escolar.

Controlar los procesos administrativos adecuadamente Para algunos colegios, llevar una administración adecuada en la compra de alimentos y pedidos a los proveedores puede ser una situación compleja de gestionar, en especial, cuando no se tiene experiencia o conocimiento en el sector. En este sentido, el software de No Problem Cooking tiene un panel administrativo que se encarga de gestionar la facturación de compras y ventas, albaranes, presupuestos y previsiones de pedidos en los comedores en solo pocos clics.

El software también es eficiente para realizar pedidos automáticos a los proveedores favoritos, convirtiéndolos en albarán y luego en factura. Además, controla la recepción de compras y materias primas y detecta posibles desviaciones en cualquier parte de la cadena de producción.

A través de todos estos aspectos, No Problem Cooking hace posible que los comedores escolares puedan ofrecer un mejor servicio nutricional para niños y adolescentes y, a su vez, puedan centralizar todos los aspectos administrativos y logísticos de su empresa, a través de un sistema automatizado y fácil de gestionar.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.