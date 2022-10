Cuidar la salud bucodental de un hijo con la ayuda de esta clínica dental de Chamartín Emprendedores de Hoy

Para evitar que en la boca pueden surgir múltiples enfermedades bucodentales que afecten a su salud y calidad de vida, el cuidado de los dientes y las encías es muy importante a cualquier edad. Sin embargo, durante la niñez, es indispensable realizar esto para tener una sonrisa sana y visualmente estética.

En este caso, la revisión periódica por parte de un dentista es la clave para que los pequeños tengan un mayor bienestar. En este sentido, DeltaDent, una clínica dental ubicada en Chamartín, cuenta con un equipo de odontopediatras altamente capacitados para detectar anomalías dentales y proponer un tratamiento personalizado según las necesidades de los niños.

De hecho, ellos cuentan a continuación cuáles son los problemas más comunes que suelen encontrar en niños.

¿Cuáles son los principales problemas bucodentales que afectan a la salud de los niños? A partir de la aparición del primer diente, los niños son propensos a sufrir diferentes enfermedades bucodentales que pueden surgir debido a una higiene inadecuada o a anomalías genéticas. Por ello, es fundamental que se realicen visitas periódicas al dentista, para poder evitar cualquier problema que pudiera existir.

Entre los problemas más comunes se encuentran:

Las maloclusiones y los apiñamientos dentales es algo que se observa en muchos casos en niños, estás se encuentran causadas por las malformaciones congénitas en los maxilares.

Estas pueden verse desde el principio, ya que surgen desde el nacimiento o bien pueden aparecer a lo largo del tiempo en la fase de desarrollo de los dientes.

Una de las enfermedades más comunes en los niños son las caries, ya que se estima que el 60 % de los niños en todo el mundo han tenido alguna caries en sus dientes.

Esta se ve propiciada por la mala higiene oral, la dieta que se lleve y la falta de atención dental. Es una enfermedad bacteriana que causa daños en los dientes debido a que las bacterias se alimentan de los azúcares y producen ácidos que dañan el esmalte.

Si no se trata a tiempo, las caries pueden llegar hasta el nervio del diente y causar dolor, infección y, eventualmente, la pérdida del diente.

La gingivitis es otra enfermedad común, la cual afecta directamente a la encía, ya que estas, debido a que se encuentran infectadas se enrojecen, se inflaman y se puede llegar incluso al sangrado de las mismas.

La gingivitis es reversible con un cepillado adecuado y una limpieza dental profunda por mano de especialistas, pero si no se trata, puede conducir a una periodontitis, una fase más grave de la enfermedad de las encías.

La periodontitis puede causar pérdida de hueso, dientes flojos y, eventualmente, pérdida de dientes.

Al igual que las caries, la mala higiene oral es la principal causa de las enfermedades de las encías. Por esta razón, es fundamental que los niños se cepillen los dientes con un cepillo adecuado al menos dos veces al día, recomendablemente después de las comidas.

Los niños también necesitan hacerse limpiezas dentales regulares con un dentista o higienista dental, no solo es cosa de adultos.

También la dieta es un factor importante en la salud oral. Los alimentos y bebidas azucaradas pueden aumentar el riesgo de caries. Los niños también necesitan comer una dieta balanceada con muchas frutas y verduras. Los alimentos ricos en fibra pueden ayudar a limpiar los dientes y las encías.

La falta de atención dental también puede conducir a los problemas bucodentales mencionados, por lo que de acuerdo a la recomendación de los especialistas de DeltaDent, a partir del primer año de edad es recomendable que el niño acuda a su primera consulta para una revisión exploratoria y para la aplicación de tratamientos correctores, en caso de que sea necesario.

Profesionales en Chamartín para la salud bucodental para niños DeltaDent se ha consolidado como una clínica dental referente en Concha Espina, Chamartín, gracias a que cuenta con un equipo de profesionales altamente cualificados y una amplia experiencia en diversas disciplinas odontológicas. Esto les permite ofrecer una gran variedad de servicios.

Entre ellos, la odontopediatría, donde atienden a la salud bucodental de niños y adolescentes, identificando y solucionando los diferentes problemas que puedan tener. Además, durante la primera cita, los padres reciben la información necesaria para enseñar a los hijos las medidas adecuadas de salud oral, así como a resolver cualquier duda que puedan tener.

En todo momento, estos dentistas de Chamartín brindan un servicio cercano y amigable que repercute en que los niños eliminen el miedo de acudir al dentista y puedan acceder a los tratamientos que necesitan.

Asimismo, la clínica dental cuenta con instalaciones equipadas con aparatología de vanguardia, enfocada en satisfacer las necesidades de sus pacientes oportunamente.

Todos estos aspectos han hecho que la clínica sea merecedora de destacados reconocimientos a nivel internacional, entre ellos, recientemente obtuvieron la Medalla de Oro Europea al Mérito al Trabajo y Premio Europeo a la Gestión e Innovación Empresarial, por el compromiso con la excelencia y trayectoria profesional que han desempeñado.

Sin duda, esta clínica dental de Chamartín es una de las mejores opciones para cuidar la salud bucodental y la estética de la sonrisa de los hijos.



