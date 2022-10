​Un destino forzoso Domingo Martínez Madrid, Burgos Lectores

@DiarioSigloXXI

lunes, 24 de octubre de 2022, 09:00 h (CET) El pasado 22 de septiembre el gobierno ruso decretó el reclutamiento forzoso de cientos de miles de varones. En un primer momento, el Kremlin habló de movilización parcial, y de llamar a filas solo a los reservistas. La realidad, como han dado cuenta los medios de comunicación y las fuentes diplomáticas, es otra. Ucrania, para muchos rusos, se ha convertido en un destino forzoso.



Putin necesita más tropas en el país vecino. La respuesta ciudadana, la de aquellos que pueden, ha sido la huida. Georgia se ha convertido en el destino más deseado, pero también Turquía, Azerbaiyán y cualquier territorio al que se pueda escapar con cierta rapidez. El Kremlin estudia cerrar las fronteras del país ante la avalancha de varones que han huido y de familias que desde finales del mes pasado abandonan Rusia. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El nocivo Sánchez Con descaro manifiesto, nunca le importó afirmar que jamás iba a pactar lo que pactó, por supuesto Un futuro será mejor, pero ¿qué hay del presente? “Las promesas son peores que las mentiras no solo haces que la gente las crea, sino que también les haces tener esperanzas”, anónimo ​Boris Johnson puede volver a ser Primer Ministro británico... Pero primero debe sudar rico compitiendo con su ex tesorero Rishi Sunak Revoluciones y fusilados en el mes de octubre Deberían los historiadores que aún no han recapacitado, recordar la frase de un célebre filosofo: 'La vergüenza es un sentimiento revolucionario' ¿El mundo salvará la belleza? Lo importante es ponerse en acción, salir de uno mismo, crecerse y recrearse compartiendo, abriéndonos a la acogida, sobre todo de los más desfavorecidos