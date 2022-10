Doble aprovechamiento ​Iulen Lizaso Aldalur, Hernani Lectores

lunes, 24 de octubre de 2022, 08:56 h (CET) Francia quiere convertirse en pionera, al aprovechar el potencial energético eólico y fotovoltaica de sus autovías urbanas y a su vez de reducir los niveles acústicos en zonas muy pobladas con elevados niveles de ruido motorizado. Se estrena con Marsella, por su alto nivel de densidad de radiación solar (1.900KwH por metro cuadrado) multiplicado por 3.000 horas de sol al año.

Según tramos, con techumbres cubiertas con placas fotovoltaicas o túneles que a su vez aminoran el nivel de ruido. Inicialmente se cubrirán 26 kilómetros lineales y 800.000 metros cuadrados instalados a 300 euros metro cuadrado.

Se calcula que la producción anual estaría en torno a los 130 GwH, equivalente al consumo anual de 60.000 marselleses, para más adelante toda la población al cubrir todas las autopistas, autovías, líneas ferroviarias, tramos aéreos del metro y grandes aparcamientos aéreos, complementados con minieólicas.

El gran potencial de generación de electricidad in situ noche y día con el viento generado al circular los vehiculos principalmente los pesados y megatruks, hace que Canadá y EEUU ya programan instalar millones de minigeneradores eólicos de rotor vertical (sin aspas) y vibratorios de gran rendimiento en los espacios baldíos, bordes de carreteras y medianeras entre y bordes de autovía.

