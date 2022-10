​Protestas en Irán JD Mez Madrid, Girona Lectores

lunes, 24 de octubre de 2022, 08:49 h (CET) En Irán las protestas por la muerte de la joven Masha Amini han sacudido a todo el país. Amini murió después de haber sido torturada por, supuestamente, llevar mal colocado el velo islámico. Creo importante tener en cuenta que entre los protagonistas de las protestas había también devotos musulmanes, personas que son muy cercanas al régimen. El velo no era un uso habitual en las mujeres iraníes antes de la revolución de 1979. Ahora, el régimen tiene mucho miedo de las mujeres jóvenes y a su deseo de cambio.



Económicamente, Irán se encuentra en un momento complicado. Es aliado de Rusia y las sanciones al régimen de Putin han obligado a Moscú a vender el petróleo a precios más bajos. Irán ha tenido también que hacer rebajas en el precio del crudo. A la protesta por el velo se une el malestar por el coste de la vida, el paro juvenil y la reducción de ayudas.

