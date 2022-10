¿Factor humano es decisivo? José Morales Martín Lectores

lunes, 24 de octubre de 2022, 08:35 h (CET) El pasado mes de agosto se publicó un dramático informe elaborado por más de 200 científicos del Grupo de Expertos de la ONU sobre la evolución del clima, según el cual los acuerdos de la Conferencia de París son insuficientes para controlar el calentamiento de la Tierra. Además, sostiene que habrían sido las actividades humanas ligadas al crecimiento económico las que han provocado la catastrófica situación actual. Sin embargo, otros científicos, como el exasesor de Obama, Steven Koonin, consideran que no está demostrado que el factor humano sea decisivo en el calentamiento, ni que este nos sitúe ante un apocalipsis climático.



En todo caso el cuidado de la creación es responsabilidad de todos: políticos, empresarios y ciudadanos. Es un asunto que merece una delicada atención, seriedad en los datos y en su interpretación, y decisiones políticas acordadas y practicables a largo plazo, sin olvidar que los principales pobladores somos los seres humanos y hemos de seguir viviendo al tiempo que cuidamos el medio.

