Admoniciones varias para salir de la inflación Venancio Rodríguez Sanz Lectores

lunes, 24 de octubre de 2022, 08:30 h (CET) No hay nada como echarle la culpa al otro de lo que es nuestra responsabilidad. Por eso, yo aconsejo a Sánchez que restituya la Santa Inquisición. Recomiendo que le echemos la culpa de la sequía, del covid-19, de lo del Nord Stream 1 y 2, de los incendios, del ébola, los catarros…, a cualquier bruja. Sugiero que volvamos a construir esconjuraderos a la entrada de los pueblos y ciudades.

Exhorto al presidente a que volvamos a quemar hechiceras. Indico a la jefatura del Estado que, en el día del Pilar, como atracción suprema y barata, hagamos una hoguera en la plaza del Pilar, como en las Fallas de Valencia, y ¡ala!, a ver como crepita la carne.

Prevengo al Gobierno sobre el sionismo incipiente, la inmigración, los inválidos, los dementes improductivos y les conmino a que retomemos la construcción de campos de concentración y de exterminio como medida para paliar el paro. Alecciono a las administraciones públicas de la conveniencia de echarle toda la culpa a Putin de la guerra. De este modo, la gente dirigirá su odio hacia Rusia, se resignará a sufrirlo y no alborotarán.

Y, sugiero a la regencia de nuestra querida España, que tendríamos que venderles más armas a Ucrania. De esta forma, mientras ellos se matan, nosotros saldríamos del encarecimiento de la vida. En fin, más adelante les daré más filípicas... Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

