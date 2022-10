Asombro Extremo y Sam’s Club continúan haciendo historia en México Emprendedores de Hoy

lunes, 24 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

A la hora de realizar una campaña de marketing empresarial, es importante contar con un equipo calificado para obtener buenos resultados.

El marketing no solo ayuda a aumentar las ventas de las empresas, sino también a posicionar las marcas en el mercado y a crear un vínculo entre el negocio y el consumidor. Por ello, Asombro Extremo se encarga de llevar a cabo campaña de marketing combinando creatividad, tecnología y el factor del asombro para obtener excelentes resultado.

La primera agencia de marketing creada por Ilusionistas Profesionales Asombro Extremo creó una plataforma de personalización de contenido en tiempo real que abre la puerta al marketing 2.0. La misma funciona como una herramienta de comunicación entre las empresas y sus clientes a través de vídeos hiperpersonalizados. Pero lo que las diferencia de otras empresas de marketing es el hecho de que Marcos Amadeo y Julián Avila, sus fundadores, sean ilusionistas que hayan tenido sus inicios utilizando esta tecnología en sus espectáculos.

Al probar la idea con empresas, obtuvieron excelentes resultados, pudiendo crear campañas de marketing mediante vídeos adaptados a cada necesidad que suman asombro, creatividad y tecnología para no solamente captar la atención de clientes y consumidores, sino dejar un impacto que queda grabado en sus mentes.

Asombro Extremo y su experiencia socio plus de Sam’s Club De la mano de Sam’s Club, Asombro Extremo ideó una acción digital llamada Experiencia Socio Plus. La misma propone un recorrido interactivo y personalizado de la mano de Ana Layevska, quien acompaña a los usuarios a recorrer todos los beneficios de ser Socio Plus de Sam’s Club.

Esta actriz ucraniana ha desarrollado una gran trayectoria artística en México, participando en películas como En el Tiempo de las Mariposas, Cansada de Besar Sapos, Casi Divas, y The Fighter; acompañada de actores de renombre a nivel internacional, como Salma Hayek.

Su participación en la campaña de Asombro Extremo junto a Sam’s Club le permitió a Ana Layevska acercarse a sus fans de manera entretenida y personalizada. Esta campaña fue resultado de más de 12 horas de filmación y varios cambios de usuario, ideados para conectar a la marca con los clientes de forma diferente.

Asombro Extremo se posiciona entre los líderes del sector como la agencia de marketing con alcance internacional que busca crear campañas disruptivas que generen un gran impacto y se queden grabadas en la memoria de los consumidores, quienes se sienten conectados con las marcas debido al alto nivel de personalización del contenido que reciben.



