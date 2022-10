Poesía infantil para niños gracias a la editorial Iglú Emprendedores de Hoy

sábado, 22 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

La página web de Iglú, una marca del Grupo Editorial Olé Libros, está encabezada por la sugestiva frase «se buscan lectores, no es necesaria experiencia». Con ella se dirigen directamente a su público objetivo, el cual no es otro que el segmento infantil. Para ello, su arma principal es la pesía.

La poesía infantil está viviendo un momento significativo del que mucha gente está hablando, al menos desde 2012, a pesar del auge de las redes sociales. Para algunos analistas literarios, el fenómeno no deja de ser sorprendente, tomando en cuenta que las nuevas generaciones son cada vez más visuales.

Ilustración y poesía Toni Alcolea, editor del grupo explica que el sello Iglú es la marca editorial enfocada en productos dirigidos a los niños de 0 a 99 años. Aseguran que el equipo de iglú concibe los libros infantiles como la puerta de entrada al mundo de la literatura y al arte en general. Los niños lectores son mejores adultos y probablemente serán adultos lectores.

Para captar la atención de un público tan difícil, Iglú se ha esforzado en llevar a cabo un trabajo de edición con ilustraciones muy representativas. Explica que las ilustraciones siempre han estado presentes en las obras infantiles, pero hoy son más importantes que nunca. Las ilustraciones deben ser lo suficientemente convincentes para atraer la atención y complementar el relato, aseguran en Iglú. Las ilustraciones de calidad son la puerta de entrada al mundo del arte. Es por ello que cuentan en su catálogo con ilustradores reconocidos y con premios como el Premio Nacional de Ilustración. «Tenemos el privilegio de contar en nuestro sello con autores como Miguel Calatayud, Carmela Mayor, Juan Vidaurre, Paula Alenda, Susana Rosique, Patricia de Cos o Pablo Auladell entre otros.

Iglú afirma que ellos asumen la buena ilustración de un libro como una responsabilidad para acercar al público la poesía, las novelas y los relatos. El catálogo de la editorial, que se puede visualizar desde su página web, tiene varios ejemplos de esta filosofía editorial. Los diseños ilustrativos buscan explotar la fértil imaginación de los más pequeños, aseguran en la editorial.

Obras de poesía infantil que están en el top Los libros de poesía infantil siempre destacan entre los más vendidos para esta casa editorial. Por ello, procuran tener alternativas variadas en su tienda virtual. Uno de los títulos más celebrados es el Abecedario para Federico, de Antonio Ventura y Juan Vidaurre. Tomando como punto de partida las letras del alfabeto, se van presentando los versos de Federico García Lorca. Es una excelente obra para introducir a los niños en el mundo de este fascinante autor.

Por su parte, el Poemario Estrafalario de Palabras Olvidadas, de Juan Clemente y Miguel Ángel Díez, es un texto divertido que tiene un objetivo inesperado. Rescata, para los lectores de las nuevas generaciones, 28 palabras olvidadas a través de poemas e ilustraciones asombrosas. Es una excelente forma de nutrir el vocabulario infantil desde los primeros años.

Mari Carmen Díez pone su grano de arena con Abus, una colección de poesías cuya referencia principal son los abuelos. Son textos que resaltan los valores de la relación que se puede formar entre los más pequeños y los más adultos de cada hogar. Otros títulos en venta son Los Versos de Portes Obertes, de Dollors Pellicer, y El Gliptodonde, de Jaime Siles. Todos son excelentes vehículos para introducir la poesía en el público más pequeño.

El próximo lanzamiento es Y los sueños, sueños son de Antonio García Teijeiro y Susana Rosique. Un poemario que sin duda se va a leer y cantar en muchos hogares y colegios.

Iglú editorial es la editorial de cuento infantil y poesía con gran capacidad de lanzamiento de obras de calidad para el fomento de la lectura.



