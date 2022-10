Gretta Producciones ofrece productos audiovisuales y servicios de publicidad a empresas Emprendedores de Hoy

sábado, 22 de octubre de 2022, 08:00 h (CET)

En una sociedad en la que la estética y la imagen importan mucho, el contenido audiovisual ha tomado fuerza como modalidad atractiva de entretenimiento y publicidad, hasta el punto en el que, como organización, si no tienes vídeo, prácticamente ni existes. Mediante los vídeos corporativos, las empresas no solo pueden darse a conocer de una manera innovadora y original, también pueden aportar valor añadido a sus productos o servicios.

Un vídeo corporativo no es solo un vídeo sin más, es una herramienta para transmitir a los potenciales clientes de una empresa el factor diferencial, misión, valores y, por qué no decirlo, la esencia.

Para desarrollar vídeos corporativos de calidad, es clave contar con un servicio de producción audiovisual profesional, como el de Gretta Producciones. Como empresa especializada en el sector audiovisual, Gretta Producciones realiza vídeos corporativos y publicidad a través de filmaciones, montajes, fotografías, diseño gráfico y otros servicios centrados en contar historias corporativas.

Una productora audiovisual aliada de las compañías La posibilidad de crecer a partir de la difusión de vídeos es muy alta hoy en día, gracias a la relevancia que han ganado las producciones audiovisuales, atrayendo a un público predispuesto a descubrir nuevas posibilidades bajo este formato. Por lo tanto, la creación de un vídeo es una alternativa publicitaria efectiva, para construir la imagen empresarial deseada y ganar visibilidad, llegando a nuevos clientes, inversores y usuarios en general.

Desde Gretta Producciones, el equipo de jóvenes profesionales da respuesta a todas las iniciativas de sus clientes, impulsando sus proyectos e ideas a través de vídeos corporativos y contenido publicitario audiovisual pertinente.

La producción de un vídeo de calidad, en cuanto a imagen, sonido, edición y narrativa, es el primer paso de una comunicación audiovisual efectiva, por medio de la cual Gretta Producciones ayuda a las empresas a contar sus historias.

Los servicios de Gretta Producciones Ubicada en Ciudad Real, esta productora está conformada por profesionales de la cinematografía, que se unieron para dar vida a relatos empresariales, a través de proyectos audiovisuales únicos.

La fusión de distintos conocimientos de rodaje, montaje y diseño dio paso a una productora comprometida en hacer cine para empresas, con la creación de contenido centrado en comunicar lo que cada cliente quiere decir, mediante vídeos corporativos.

Además de este formato, Gretta Producciones realiza todo tipo de proyectos de comunicación audiovisual, desde vídeos formativos, documentales y cortometrajes, hasta videoclips, locución y animación 2D con motion graphics y 3D. A su vez, sus servicios se extienden al sector de la fotografía, ya que realizan fotoproductos y fotografía de eventos.

Entendiendo que cada proyecto es único, la productora cuida al máximo los detalles de todas las fases de producción, con un trabajo cuidadoso, orientado a construir piezas audiovisuales que comuniquen lo deseado e interpelen al público objetivo.

Desde la planificación hasta la postproducción, Gretta Producciones trabaja en función de los objetivos de sus clientes, para construir vídeos que impulsen su crecimiento, plasmando fielmente la historia que quieren contar.



