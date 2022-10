Una crema de deportistas para deportistas, Quiropractum

Usualmente, los deportistas están expuestos a sufrir lesiones musculares. Entre las más frecuentes, se encuentran las contusiones, los esguinces y las distensiones.

En la actualidad, existen múltiples alternativas para cuidar los músculos antes y después de realizar una actividad física. Una de ellas es emplear una crema para el tratamiento de las lesiones como, por ejemplo, Quiropractum, un producto fabricado por Laboratorios Klein Cosmética que está indicado para fisioterapeutas, quiroprácticos y deportistas.

Utilizar una crema para el tratamiento de las lesiones Quiropractum es una crema corporal diseñada para ser utilizada antes y después de cada actividad deportiva. El producto, desarrollado por expertos en cosmética y también deportistas, contiene solo ingredientes activos procedentes de la naturaleza en una máxima concentración, lo cual hace posible la obtención de resultados óptimos en poco tiempo.

De este modo, con esta crema para el tratamiento de las lesiones, es posible alcanzar la recuperación en un lapso breve y con una sensación de alivio inmediato.Además, no solo tiene un efecto relajante, sino que también tonifica y actúa rápidamente sin dejar residuos sobre la piel o la ropa.

Muchas veces, las personas más expuestas a sufrir lesiones musculares son los deportistas ocasionales, es decir, quienes no están habituados a practicar deporte de forma constante. Esto se debe, principalmente, a la falta de preparación física y a un esfuerzo excesivo después de un largo periodo de reposo. No obstante, el producto no solo está diseñado para deportistas profesionales, sino también para aquellos amateurs o esporádicos.

Otro aspecto destacado es que posee un efecto frío/calor, lo cual proporciona una acción analgésica, calmante y vasodilatadora al mismo tiempo. Por esta particularidad, puede ser utilizada después de realizar actividades de alta intensidad como crossfit u otros deportes como artes marciales, running, natación o tenis, para desinflamar la musculatura afectada por el esfuerzo del entrenamiento. Así como emplearla para calentar los músculos previamente a la realización de cualquier tipo de ejercicio.

Una crema ideada por deportistas para deportistas Quiropractum es fabricado por Laboratorios Klein Cosmética S.L., una compañía integrada por un equipo de especialistas en formulación que, a su vez, son apasionados por el deporte y el bienestar físico, que investiga y desarrolla sus propios extractos naturales provenientes de diversas plantas.

Entre los ingredientes que componen esta crema para el tratamiento de las lesiones se encuentran: el harpagofito, reconocido por sus capacidades antiinflamatorias y analgésicas; la cayena, que destaca por su alto contenido de capsaicina y ayuda a inhibir el neurotransmisor que envía señales de dolor; la centella asiática, una hierba con amplias virtudes sedantes, tónicas y vasodilatadoras; y la planta de árnica montana, destacada por sus propiedades relajantes y reparadoras.

Así, todos los macerados utilizados son fabricados por el laboratorio, lo cual garantiza la concentración de los activos y el control de todo el proceso de producción. Además, la elaboración se desarrolla bajo los más estrictos controles de calidad, lo cual ha permitido a la empresa obtener la certificación ISO 22716 de buenas prácticas de fabricación de productos cosméticos otorgada por la AEMPS.

Asimismo, la crema está disponible en dos presentaciones, una de uso diario de 100 ml y una de uso profesional de 500 ml. Ambas se pueden conseguir en la página web a precios muy asequibles y con envío gratis en las compras superiores a 15 €.