MarcaGo ofrece algunas de las mejores tipografías para diseño gráfico Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de octubre de 2022, 13:22 h (CET)

Uno de los elementos de mayor impacto que define la personalidad de una marca es la tipografía. Por este motivo, es fundamental elegir la adecuada para el producto o servicio que se ofrece, con el fin de captar la atención y hacer llegar al público potencial el mensaje deseado.

En consecuencia, para conseguir algunas de las mejores tipografías para diseño gráfico y lograr una comunicación gráfica óptima, MarcaGo dispone de dos páginas web: una con diferentes tipos y modelos de letras para logos y carteles y otra que es ampliamente utilizada por diseñadores, desarrolladores, emprendedores y estudiantes llamada Dafont. Esta última dispone de 40.000 tipografías online, listas para ser descargadas en cualquier dispositivo.

La importancia de contar con tipografías para diseño atractivas La tipografía es un canal de expresión que sirve para aumentar la eficacia de un mensaje y, dentro del marketing, es una de las herramientas más importantes para comunicar ideas o sensaciones vinculadas a la personalidad de una marca. Esa identidad es posible observarla, por ejemplo, en el logotipo, con lo cual es imprescindible que este sea diseñado minuciosamente para que resulte atractivo para quienes interactúan con la marca.

Con este fin, en MarcaGo se pueden encontrar múltiples letras con personalidad para realizar logos y carteles y descargarlas directamente a un dispositivo con cualquier sistema operativo. Entre las más demandadas por los usuarios, destacan aquellas que poseen diversos elementos estéticos de movimientos como el romanticismo, el modernismo, el gótico y hasta lo vintage.

Asimismo, en la página web de la empresa, es posible acceder a una variada colección de fuentes gratuitas, también disponibles para funcionar en Linux, Mac y Windows. Estas están divididas en 9 categorías bien definidas, lo cual hace más sencillo el proceso de elección.

Consejos sobre el uso de las diferentes tipografías MarcaGo es una empresa que se especializa en ayudar a otras empresas a obtener visibilidad en internet, mediante la publicación de artículos en diversos portales y páginas web de renombre. De esta forma, permite difundir la marca, incrementar su reputación y favorecer al reconocimiento y el tráfico dirigido de potenciales compradores hacia su negocio.

En ese marco, el equipo de expertos que la conforma proporciona una serie de consejos para potenciar la estética y las funciones de un portal web para ofrecer a los usuarios la mejor experiencia, llegar a más clientes y concretar una mayor cantidad de ventas.

Principalmente, señalan que para estimular visualmente el reconocimiento que se quiere transmitir es importante definir de antemano qué tipo de letra se debe aplicar y no excederse en el uso de fuentes. En este sentido, un documento debería contar con un máximo de tres tipos. Esto va a generar que sea un diseño limpio y de fácil lectura.

Otro aspecto relevante es que debe tener una correcta jerarquía y armonía, contemplando los diferentes colores y tamaños de letras. Vinculado a esto mismo, se debe optar por un fondo con un buen contraste, que haga que el texto destaque y que no genere efectos indeseados.

Por último, los especialistas aconsejan asignar un tamaño legible a la fuente y evitar aquella que es simplemente decorativa o manuscrita en el cuerpo del documento. Asimismo, desaconsejan las letras recargadas y señalan que solo deben utilizarse en títulos, subtítulos, citas o frases breves.

De este modo, para emplear las tipografías adecuadas y posicionar una marca con un estilo único que se diferencie de la competencia, es recomendable prestar atención a las sugerencias proporcionadas por los especialistas de MarcaGo, quienes cuentan con una amplia experiencia en el ámbito del diseño web corporativo y están avalados por más de 1.500 clientes satisfechos.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Topito’s Handmade Boutique cuenta con un vasto catálogo de ropa para bebés y moda LT Distribuidora y sus servicios enfocados en la campaña escolar Packaging sostenible de la mano de Sincla Insolit, proyectos a medida made in Barcelona Las ventajas de CartaSinSobre