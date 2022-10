Insolit, proyectos a medida made in Barcelona Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de octubre de 2022, 13:36 h (CET)

Un elemento imprescindible para la correcta iluminación de cualquier espacio son las lámparas, ya sean en casa, oficina, local comercial, restaurante, hotel, bar, etc. Estos productos, más allá de aportar luz, sirven para decorar y embellecer los ambientes, siempre que se sepan elegir bien.

En España, una de las empresas que se ha convertido en referencia en el mercado por crear proyectos a medida con sello de modernidad, elegancia, funcionalidad y con calidad garantizada es Insolit, la cual tiene su sede principal en la ciudad de Barcelona. A la fecha, el equipo que forma parte de esta compañía ha logrado satisfacer las necesidades de sus clientes, incluso de los más selectivos y exigentes.

Todas las lámparas a medida que ha creado Insolit para proyectos especiales Son muchos los clientes que han confiado en Insolit para la ejecución de lámparas adaptadas a proyectos importantes en diferentes partes del mundo. Los resultados han sido satisfactorios y han recibido los merecidos reconocimientos.

Un ejemplo de lo dicho son las luminarias Spy LED de pared con luz directa de lectura e indirecta general colocadas en el lujoso hotel en Suiza Fraser Suites Geneva, las cuales tienen un diseño sencillo y sofisticado, aspectos que permiten que las habitaciones se conviertan en espacios únicos y cálidos para que las personas se sientan 100% cómodas.

También destacan otros proyectos como la iluminación del Hotel Eurostars Aliados en Oporto en Portugal, la creación de una luminaria gigante fabricada en ratán sintético que también sirve de escultura y que ha sido diseñada para una casa particular y la elaboración de unas exclusivas lámparas para una casa en Andorra caracterizadas por tener un efecto estrellado en el hueco de la escalera principal

Asimismo, vale la pena mencionar que Insolit se ha encargado de la iluminación de lugares reconocidos como la entrada del Hotel Hesperia Tower en Barcelona, las oficinas de Esteve, también en la Ciudad Condal, el perímetro circular del mostrador del Museo Marítimo de Barcelona, el restaurante Guy Savoy de París, entre muchos otros más.

Empresa reconocida por sus trabajos de calidad Insolit es hoy en día una empresa reconocida en el país y más allá. El equipo que la conforma tiene una amplia experiencia y trayectoria en el sector de la iluminación. Cada uno de los productos que diseñan y fabrican además de modernos y elegantes, son innovadores y funcionales.

Los trabajos llevados a cabo se hacen en sinergia con lighting designers, arquitectos y diseñadores propios. Además, siempre se tienen en cuenta los requerimientos de la clientela para dar con un producto ideal.

Los interesados en obtener mayor información sobre Insolit deben a acceder a su página web, donde también se puede observar el catálogo de productos disponibles en este momento.



