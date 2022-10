La importancia de diferenciar al artista del personaje, por ArtsGain Emprendedores de Hoy

La llamada cultura de la cancelación se instaló en la agenda pública hace algunos años y cada vez cobra más fuerza, siendo capaz de sabotear la trayectoria de un artista o bloquear la difusión de una obra.

Este fenómeno, que se centra en retirar el apoyo a aquellas personas u organizaciones como consecuencia de actos o comentarios, independientemente de su veracidad o falsedad, ha alcanzado a artistas como Pablo Picasso, Andy Warhol, Wassily Kandinsky, Paul Gaugin, Frida Kahlo o Georgia O’Keefe.

Ante este escenario, desde ArtsGain proponen establecer una diferencia entre los artistas y los personajes para que obras altamente valiosas no pierdan su potencial.

Separar las obras de sus artistas es muy importante En los últimos años, se ha instalado una práctica que consiste en cuestionar a diferentes artistas que vivieron en otras épocas y que asumieron actitudes o comportamientos mal vistos en la actualidad. Lo contradictorio de este evento es que esas conductas son revisadas y condenadas sin considerar que esos personajes actuaron en sociedades con diferentes valores a los contemporáneos.

Así, por ejemplo, a los ojos de hoy, las obras de Andy Warhol podrían ser señaladas como sexistas por la representación estereotipada de la mujer que en ellas se refleja. No obstante, cabe mencionar que las celebridades que Warhol eligió para sus creaciones corresponden a una idea particular de los años 50 y 60, décadas en las que la mujer se veía obligada por la sociedad a seguir unos estereotipos determinados.

Otro caso emblemático es el de Pablo Picasso, quien es tildado de misógino y acusado de maltratar a las mujeres con las que compartió su vida, olvidando que vivió en una época colmada de machismo y discriminación. En este sentido, lo equivoco del concepto radica en suponer que los artistas deben ser personas ejemplares y, al mismo tiempo, juzgar sus conductas con herramientas del presente, desestimando la trascendencia de su trayectoria.

Potenciar el mercado artístico con una fórmula de inversión colectiva ArtsGain es una gestora de fondos y sociedades de inversión colectiva para profesionales que desean invertir de forma conjunta en un grupo de obras de arte, antigüedades y objetos de colección.

Esta firma española, registrada y autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuenta dentro de sus fondos con una extensa cartera de artistas reconocidos a nivel mundial, entre los que se incluyen Picasso y otros autores de máxima relevancia nacional e internacional como Fernando Botero y Alberto Giacometti.

De esta forma, en un contexto en el que cientos de figuras de otras épocas son cuestionadas bajo la moralidad del presente, ArtsGain lleva a cabo otra lectura y opta por separar la obra del artista. Este aspecto permite mantener el valor y vigencia de aquellas creaciones que son sumamente representativas para la historia del arte.

