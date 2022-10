El soporte de Techmotion Electronics para guardar en vertical el patinete ya consiguió un 25 % de su objetivo de financiación en su primera semana de campaña de crowdfunding Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de octubre de 2022, 12:49 h (CET)

Techmotion Electronics ha desarrollado una campaña de crowdfundingpara el lanzamiento de su nuevo accesorio para patinetes eléctricos V-mount. En su primera semana de campaña ha conseguido seducir a más de 34 patrocinadores.

La firma indicó que en pocos días ha despertado el interés de muchas personas que auguran un gran éxito para este producto de uso masivo en la actualidad.

Sin embargo, la campaña necesita seguir sumando apoyos para llegar a la meta de financiación lo antes posible. La campaña tendrá una duración total de 30 días y se llevará a cabo únicamente si se logra el objetivo de financiación.

El V-mount es un soporte con ruedas que permite colocar y almacenar el patinete eléctrico en forma vertical. Es un accesorio ideal para usar en el transporte público, dentro del ascensor y en lugares con mucho tráfico peatonal como plazas o centros comerciales. Además, es fácil de instalar y económico.

Avance de la campaña de crowdfunding Techmotion Electronics es una startup dedicada a la innovación. Están especialmente enfocados en el diseño y fabricación de accesorios para vehículos de movilidad eléctrica personal. Su primer lanzamiento es el V-mount, un caballete que se puede adaptar a una gran cantidad de marcas y modelos de patinetes. Según la firma, el objetivo es que sus productos sea lo más agnóstico posible.

El lanzamiento de la campaña en Kickstarter ha tenido lugar los primeros días de octubre y dura varias semanas. Si se llega a objetivos de financiación, inmediatamente, con el dinero recaudado en la campaña, se procederá a la fabricación del molde y la elaboración de las primeras piezas. Durante el mes de noviembre, esas muestras serán sometidas a un riguroso control de calidad.

Los representantes de Techmotion Electronics informaron que durante el mes de diciembre se dará inicio a la producción en serie. En ese momento, también tendrán lugar los procesos de ensamblado y empaquetado. Finalmente, durante el primer mes de 2023 cumplirán con las tareas de distribución y envío de las unidades.

Una campaña seria de crowdfunding El equipo de Techmotion Electronics afirma que su mayor interés es llevar a cabo una campaña muy seria y responsable con todos aquellos que hagan los pedidos. Además, advierte que si no se recauda todo el dinero necesario para esta primera etapa de producción no se usará el dinero de los patrocinadores que ya participan.

Por otro lado, los profesionales explicaron que si se reúne el dinero necesario para arrancar la producción, se realizará el cargo de la cantidad de dinero estipulado en la compra. Sin embargo, si no se reúnen los fondos requeridos, no se hará cargo alguno. Esa decisión se anunciará los primeros días del mes de noviembre.

Un producto con muchos beneficios El equipo de Techmotion Electronics asegura que su accesorio V-mount tiene todos los elementos necesarios para conseguir una excelente acogida en el mercado. Es ligero, fácil de montar, compatible a los principales modelos del mercado, usa solo 2 tornillos y está fabricado en plástico inyectado 100 % reciclado. Asimismo, para esta campaña de lanzamiento, están ofreciendo descuentos muy atractivos a los compradores.

Finalmente, los profesionales indican que si todo sigue como hasta ahora, las reservas superarán rápidamente las proyecciones que habían establecido.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.