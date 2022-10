¿Cómo obtener una buena preparación para el TOEFL en España? Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de octubre de 2022, 12:31 h (CET)

Introducción sobre el TOEFL ¿Qué es? Más de 35 millones de personas a nivel mundial eligen el examen TOEFL para certificar su nivel de inglés. El examen TOEFL iBT® es el examen elegido por las universidades de todo el mundo por su alta calidad.

El examen TOEFL iBT es preferido por más del 80 % de los programas de posgrado canadienses, preferido por 9 de cada 10 universidades estadounidenses y aceptado por el 100 % de las universidades británicas.

Más de 10.000 alumnos han elegido a American Language Academy para preparar su presentación al examen TOEFL, siendo el centro más elegido y con más trayectoria de España en la preparación de este importante examen, según fuentes del sector.

Obtener el TOEFL en un centro de referencia La preparación para el TOEFL de American Language Academy ayuda a cada alumno a obtener la puntuación potencial posible más alta al realizar el examen. Se preparan las 4 habilidades: Speaking, Listening, Writing y Reading, en minigrupos reducidos. Se puede obtener más información al respecto en la página web del centro.

Los alumnos que han preparado el TOEFL con American Language Academy hacen una valoración muy positiva de su experiencia. «No puedo estar más contento con mi experiencia. Hice el curso de preparación para el TOEFL y se nota que tienen mucha experiencia con él» o «Este curso es perfecto si tienes poco tiempo para preparar el examen pero no quieres renunciar a una puntuación alta» son solo algunas de las opiniones.

La puntuación más elevada a obtener en este examen es de 120 puntos, que se considera que sería muy difícil de alcanzar incluso por un nativo culto. No obstante, son varios los alumnos que la han alcanzado o se han quedado a pocos puntos de obtenerla. Tanto Andrés como Lucía, los ganadores de las Becas TOEFL Edición Winter 2021, han subrayado la experiencia tan positiva que han tenido al preparar esta importante prueba de certificación en inglés con la ALA.

Andrés Mena ha destacado el valor interactivo de las clases y su desarrollo de “forma muy amena”. Además, ha añadido que “los profesores han estado, en todo momento, implicados con cada clase”. La implicación de estos con todos los alumnos es lo que más destaca del curso TOEFL de la academia.

Como consejo a otros estudiantes que tengan en mente la preparación del curso, señalar que «este es un examen que, con esfuerzo y motivación se pueden superar los objetivos que cada alumno establezca. Recomiendo mucho realizar trabajo adicional fuera de las horas de clase. Te preparan muy bien para el día del examen, para saber a lo que te vas a enfrentar e ir tranquilo (…)”.

Lucía, que ha logrado el máximo de la puntuación alcanzada, afirma que ”los profesores están muy preparados y además, gracias a American Language Academy, los alumnos pueden tener acceso a material oficial adicional para preparar el examen TOEFL”. Lo que Lucía destaca sobre todo es la preparación del curso: “(…) por un lado, la amplia oferta de recursos de la academia y por otro, la labor de los profesores que siempre están atentos a las necesidades específicas de cada alumno”.

Como consejo final, Lucía anima a los alumnos que estén preparando el curso TOEFL de la mano de American Language Academy que “(…) aprovechen todos los recursos que tienen disponibles. Las clases te preparan de forma óptima para el examen, pero, también, la práctica adicional fuera del aula es fundamental”.



