CoberClick presenta Car-Click, una de las mejores garantías mecánicas entre particulares del mercado en España Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de octubre de 2022, 12:44 h (CET)

Entre particulares, en la compraventa de vehículos siempre ha habido desconfianza por la deshonestidad de muchos vendedores que pretenden entregar sus coches en mal estado, sin comunicarlo al comprador.

Esta situación produce que se tomen algunas medidas en la negociación que no siempre garantizan el éxito de la misma y, por lo contrario, terminan perjudicando a alguna de las partes.

En este aspecto, la empresa CoberClick presenta una alternativa innovadora con Car-Click, una de las mejores garantías mecánicas entre particulares del mercado en España, la cual cuenta con un respaldo asegurador.

Solución para la compraventa de vehículos entre particulares En la actualidad, la compraventa de coches online aumenta cada día, facilitando el acceso a miles de vehículos en el país, pero también potenciando la posibilidad de estafas y ventas engañosas. Una excelente solución es Car-Click, un seguro de venta de vehículos con el cual el vendedor puede garantizar al comprador el estado en el que se encuentra su coche.

De esta manera, queda cubierto frente a posibles fallos ocultos que posea el automóvil y asegura las principales piezas mecánicas del mismo. Este seguro también puede ser contratado por el comprador en el caso de que el vendedor no lo ofrezca, por el bien de la compraventa, con lo cual ambas partes pueden tener seguridad y tranquilidad en el proceso. Con la contratación de esta garantía mecánica entre particulares, se obtienen amplias coberturas para el motor, componentes eléctricos, cambios, suspensión, transmisión y una variedad de elementos y sistemas del vehículo detallados en la página web de CoberClick.

¿Qué incluye la garantía Car-Click? Esta garantía tiene un periodo válido de 1 año y está destinada a vehículos con una antigüedad de hasta 12 años, con un kilometraje de hasta 200.000 km. La zona de cobertura del mismo no solo incluye a España, sino a todos los países miembros de la UE.

Con respecto a la indemnización por contrato, presentan 3 tipos que varían en función de los años del vehículo y del kilometraje que presente. De esta forma, es posible obtener indemnizaciones de 3.000 € y 5.000 €.

Finalmente, la garantía provee una prueba de verificación vehicular que incluye verificación visual, prueba dinámica y diagnosis electrónica. Las garantías mecánicas entre particulares de CoberClick le dan un valor añadido a la venta de coches, ya que producen la confianza a los compradores de que cualquier avería mecánica o daño del vehículo incluido dentro de las coberturas estipuladas será cubierto.

Además, esta empresa presenta uno de los mejores precios del mercado para este tipo de garantías y el respaldo de profesionales del sector a la hora de comprar o vender un coche. CoberClick se mantiene a la vanguardia del sector automotor con sus innovadoras garantías que buscan obtener la mayor satisfacción de sus clientes en la compraventa de coches.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.